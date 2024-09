‘Se*ks ekstrem’! Detaje rreth 17-vjeçarit shqiptar i arrestuar për vr*asjen e Maria Campait: Doja të dija si ndihesh pas krimit

Në ditët para takimit me Maria Campai, që u zhvillua mbrëmjen e 19 shtatorit, po atë ditë kur ajo u vra nga 17-vjeçari me origjinë shqiptarem, banuese në Viadana dhe tani në burgun e të miturve Beçaria në Milano, dyshohet se ka kryer disa kërkime në internet me fjalët kyçe "seks ekstrem, seks i fortë".

Në ditët para takimit me Maria Campai, që u zhvillua mbrëmjen e 19 shtatorit, po atë ditë kur ajo u vra nga 17-vjeçari me origjinë shqiptarem, banuese në Viadana dhe tani në burgun e të miturve Beçaria në Milano, dyshohet se ka kryer disa kërkime në internet me fjalët kyçe "seks ekstrem, seks i fortë".

Ky është një nga elementët që ka shtyrë hetuesit e kësaj çështje të akuzojnë shqiptarin për vrasje me paramendim.

42-vjeçarja rumune, jetonte në Parma me motrën e saj. Trupi i tij u gjet në mëngjesin e 26 shtatorit në kopshtin e një vile të pabanuar në via Monteverdi në Viadana.

Adoleshenti shqiptar mësohet se ishte fizikisht i fortë, pasi frekuentonte rregullisht palestrën lokale dhe praktikonte MMA.

Sipas historisë së fqinjëve dhe atyre që e njihnin mirë familjen, ai konsiderohej një djalë ‘normal’, ndoshta "i turpshëm, i heshtur dhe i sjellshëm".

ProfitSence Logo Adoleshenti ndodhet në burgun Beçaria në Milano. Ai është student i vitit të tretë në një shkollë të mesme lokale.