Flick: Jemi afër rikuperimit të De Jong, është e mrekullueshme të jesh trajner i Barçës

Barça e Hansi Flick ka mundësinë të barazojë fillimin më të mirë të La liga-s në historinë e saj nëse arrin të fitojë këtë të shtunë. Kjo nuk do të jetë aspak e lehtë dhe trajneri gjerman është i vetëdijshëm se ndeshja kundër Osasuna në “El Sadar” do ta vërë sërish në sprovë ekipin e tij.

"Është gjithmonë mirë të fitosh, ne nuk fokusohemi nëse vlen për një rekord apo jo. Osasuna ka grumbulluar 10 nga 11 pikët në shtëpi. Stadiumi atje ka një atmosferë të pabesueshme, tifozët e mbështesin shumë skuadrën e zemrës dhe kjo është diçka që më pëlqen shumë”, – ka pohuar Hansi Flick në paraqitjen e tij para mediave.

Për ndeshjen në Pamplona do të ketë ndryshime në formacion, siç konfirmon Hansi Flick: "Natyrisht, do të ketë një rotacion, por gjithashtu kemi nevojë për lojtarët me përvojë që të jenë me ne, si Raphinha apo Lewandowski. Do të shohim se si janë ato".

Braziliani, pikërisht, nuk u stërvit me pjesën tjetër të skuadrës dhe qëndroi në palestër me Marc Casadó si masë paraprake për të kontrolluar ngarkesat. Megjithatë, të dy pritet të udhëtojnë me pjesën tjetër të skuadrës. Me një skuadër kaq të reduktuar, minutat e të dy lojtarëve do të ishin praktikisht të garantuara: "Kjo është ajo që kemi në dorë. Ne iu japim mundësi lojtarëve të rikuperohen, ndonjëherë është mirë që të mos bëjnë punë në terren".

I pyetur si e ka nxjerrë një performancë të tillë nga kjo skuadër, në një periudhë kaq të shkurtër kohore dhe në debutimin e tij si trajner katalanas, Flick ishte i qartë: "Kjo ka të bëjë me cilësinë. Lojtarët tanë janë shumë mirë të përgatitur për sa i përket futbollit. Ne si staf teknik jemi të kënaqur që punojmë me ta çdo ditë. Ata ndjekin udhëzimet tona, po i ndjekim nga afër dhe po bëjnë shumë mirë. Është shumë mirë të jesh trajner i Barçës”.

Përsa iu përket futbollistëve që po finalizojnë periudhat e rikuperimit, Flick ka folur edhe për Frenkie de Jong dhe Gavi: "Ajo që kam parë në stërvitje, më pëlqeu. Gavi është gjithashtu në një moment të mirë, po e rrit ritmin e tij. Frenkie është afër rikuperimit, do të na ndihmojë shumë. Ai është një lojtar me përvojë dhe do të jetë i rëndësishëm edhe nëse luan 20 minuta. Do të shohim se si do të jetë javën e ardhshme”.

Së fundi, ai nuk ka dashur të komentojë për inkorporimin e një portieri të ri, pas dëmtimit shumë të rëndë që pësoi Ter Stegen kundër Villarrealit në shtëpi. Gjithçka është rënë dakord që Szczesny të jetë nënshkrimi i ri për të përforcuar portën katalanase këtë sezon, por Flick ruan sekretin dhe heshtjen për polakun: "Duhet të presim".