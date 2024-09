Fonseca: Asnjëherë nuk kam pasur probleme me Theo dhe Leao. Vendi i parë? Kjo është bukuria e futbollit

Paulo Fonseca, trajneri i Milanit, doli në konferencën për shtyp pas ndeshjes Milan-Lecce, e cila përfundoi 3-0 në favor të kuqezinjve.

Sonte nuk pësuat asnjë gol…

Është e rëndësishme të mos pësojmë gola, Lecce ka luajtur një ndeshje pozitive. Ne jemi duke u përmirësuar, si trajner dua më shumë nga skuadra. Kemi pasur momente të mira sulmuese, kemi dominuar, por duhet të mësojmë t’i luajmë këto lloj ndeshjesh pa hapësira. Na duhet më shumë durim, lojë më rigoroze pozicionale, nevojitet të rritemi në këtë drejtim.

Kur vendosët ta linit Morata të luante, edhe pse me bursit?

Unë fola me të para ndeshjes. Alvaro donte të luante dhe për mua ishte e rëndësishme që ta lija të bënte atë që donte. E menaxhuam si duhet situatën e tij shëndetësore.

Tani vjen një test i mirë kundër Leverkusenit…

Do të jetë një ndeshje ndryshe. Ne jemi me fat, sepse po në luajmë Champions League me dy nga skuadrat që prodhojnë futbollin më të mirë. Vetëm tani, dua ta rrëfej, do të filloj të mendoj për Leverkusenin. Më pëlqen shumë si luan ky kundërshtar, e shikoj shumë, por tani do ta bëj me syrin e trajnerit.

Theo tha se ai dhe Leao nuk ishin në krye të lojës së tyre mendërisht…

Më duhet të them një gjë, nuk kemi pasur asnjë problem mes nesh. Vendosa të mos i aktivizoja titullarë kundër Lazios, ata e kuptuan dhe pranuan. Pas asaj që ndodhi pati shumë dialog me lojtarët për të kuptuar se çfarë po ndodhte fizikisht dhe taktikisht. Ngulmova për t’i bërë ata të kuptojnë mënyrën tonë të lojës dhe se si mund ta ndihmojnë ekipin. Ai erdhi këtu pa bërë pushime verore, ndaj i duhet më shumë kohë që të jetë mirë fizikisht. Sidoqoftë, kemi qenë gjithmonë të bashkuar.

Milani i pari në renditje për një natë…

Kjo është bukuria e futbollit. Duhet të jemi gjithmonë të ekuilibruar, sepse gjërat mund të ndryshojnë shpejt. Ishte e rëndësishme të fitonim derbin, por për mua ishte shumë e rëndësishme të fitoja edhe sot. Nuk është kritikë, por kjo skuadër nuk ka luajtur futboll pozicional në vitet e fundit. Shpesh ka aplikuar kundërsulme, tani duhet të krijojmë hapësira me pozicionim rigoroz, duke i bërë gjërat në kohën e duhur.