Babai sha*ntazhon fëmijën e mitur: Do të vr*as nënën, arrestohet 40 vjeçari

TIRANË- Dhuna në familje, është në rend të ditës në një vend ku debatet për të drejtat e gruas janë gjithmonë të ndezura. Pavarësisht ndërgjegjësimit dhe ngritjes së zërave, duket se ndryshimi i mentalitetit, sipas të cilit femra shihet si objekt plotësues i mashkullit, është ende larg.

Rastet e dhunës janë të përditshme, ndërkohë që denoncimet janë të rralla, nga ato pak gra dhe vajza që guxojnë të ngrenë zërin. Një zonjë 29 vjeçe, nënë e një djali të mitur, e divorcuar me ish bashkëshortin e saj, ka kërkuar ndihmën e emisionit Piranja pasi babai I djalit të saj e shantazhonte përmës fëmijës së mitur duke I thënë këtij të fundit që do t andante nga nëna e tij një herë e përgjithmonë.

Zonja tregon se vite më parë është ndarë disa herë me të dhe është rikthyer përsëri për t’I dhënë një mundësi babait të fëmijës së saj. Por gjërat nuk janë rikthyer asnjëherë si më përpara, dhe gruaja e re ka vendosur që t’i japë fund njëherë e mirë kësaj situate duke e lënë atë përgjithmonë. Por thelbi i gjithë kësaj historie është shantazhi që bashkëshorti i saj, Qamil Përgjegja I bën djalit të mitur.

Ky është një detaj shumë i rëndësishëm në historinë që do ju tregojmë, sepse komunikimi i babait me djalin e tij është pak të quhet skandaloz. Ai shprehet tek I biri 11 vjeçar duke i thënë që: “Unë do të ndaj nga nëna jote një herë e përgjithmonë, nëna jote nuk do të gëzojë ty.

Këto janë fjalët që një prind i thotë fëmijës së tij. Por le t’i marrim gjërat me radhë sepse divorci dhe mospranimi i 29 vjeçares për të komunikuar më me të, e shton dozën e agresivitetit tek ish-bashkëshorti.

Përvec mospranimit të faktit që kishte humbur familjen, ky 40 vjeçar, bëhet edhe më i dhunshëm kur mëson për një ndryshim në jetën e ish-gruas. Kërcënimet e njëpasnjëshme që babai i bën djalit në telefon, kanë si objektiv terrorizimin e ish-gruas e cila ka guxuar të ndahet nga ky person që vazhdon ta përndjekë në mënyrë sistematike. Kuptohet që ky raport i ftohtë dhe herë herë armiqësor i të voglit me babain e tij, vjen më së shumti nga gjuha aspak normale e mbushur me vulgaritet e këtij të fundit.

Jemi përballë një rasti kur fëmija ka mbetur e vetmja urë lidhëse mes dy personave, të cilët ndarjen e kanë shoqëruar me urrejtje reciproke. Por ndoshta për hir të të voglit duhen gjetur dhe kompromiset. Duket qartë se një shkak më shumë që e ka zemëruar 40 vjeçarin, është fakti që djali i tij i mitur, jeton me një burrë tjetër, i cili pavarësisht se nuk është babai i tij biologjik, e trajton të voglin si fëmijën e tij.

Gabimi i zakonshëm që bëjnë gratë e dhunuara, të cilat për hir të dashurisë, apo edhe nga frika që diçka mund të ndodhë më pas, bëjnë kompromise të tilla që jo rrallë kanë rezultuar fatale. Ajo çfarë mund të ndodhë dhe që kjo grua i trembet kaq shumë, i paraprihet në mënyrën më mizore djalit të vogël, të cilit 40 vjeçari nuk lë vend pa i demonstruar dëshirën për t’i bërë keq ish-gruas.

Në të tilla raste, kur duket qartë se rrezikshmëria është e lartë, agresorin duhet ta përballim edhe me organet ligjzbatuese. Prandaj përpara se ta takojmë, i kemi vëmë në dispozicion policisë të gjitha faktet ndaj tij. Piranjat shkuan të takojnë zotin Përgjegja se çfarë ka për të thënë ai vetë. Në lidhje me situatën. Por fakt 40 vjeçari mohon çdo gjë dhe përpiqet të tregohet indiferent ndaj çdo fakti që ne i ofrojmë. Duke thënë se ai herë herë I ka shprehur dhe dashuri djalit të tij. Por në realitet, në të gjitha mesazhet audio që babai i dërgon djalit, nuk kemi degjuar qoftë edhe një herë të vetme një fjalë ku demonstrohet afeksion, por vetëm sharje e vulgaritet.

I zënë ngushtë përballë fakteve, 40 vjeçari akuzon gjatë gjithë kohës ish-gruan se nuk i jep të drejtën të takojë djalin: Ajo asht një nënë qe nuk e do djalin e saj. Një ekstrem që demonstrohet në çdo fjalë e rresht drejtuar djalit të tij të mitur të cilin e kërcënon me vrasjen e nënës.

Babai thotë se ka qejf ta mbajë djalin përgjithmonë, por ndërkohë edukata që i jep jane linqet e portaleve ne të cilën flitet për vrasjet më të bujshme dhe krimin e organizuar në vend. Dhe pastaj akuzon ish-gruan se nuk i jep djalin. Pra, po të donte mund ta kishte bërë. Këto janë argumentat e këtij personi i cili prej muajsh përndjek dhe terrorizon tre pjesëtarë të një familjeje që kërkojnë vetëm të lihen të qetë në jetën e tyre./PIRANJAT