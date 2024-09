Ervin Salianji mbërrin në burgun e Fierit

Deputeti i PD, Ervin Salianji, ka mbërritur në IEVP Fier, ku do të vuajë dënimin me 1 vit, pas vendimit të djeshëm të gjykatës së Apelit për lënien në fuqi të dënimit me burg.

Eskorta e policisë e cila shoqëronte deputetin Ervin Salianji ka mbërritur pak momente më parë në ambientet e burgut të Fierit.

Salianji do të vuajë dënimin e tij prej një viti në këtë institucion, ndërsa më herë gjatë ditës së sotme ai u vetëdorëzua në Policinë e Tiranës.

Deputeti demokrat u dënua me një vit heqje lirie pasi Gjykata e Apelit la në fuqi vendimin për dënimin e tij për veprën penale të kallëzimit të rremë.