Shenjat e horoskopit që parashikohet të mos kenë fat gjatë tetorit

Tetori po afron dhe ndërsa disa prej nesh po ndiejnë ndryshimin e motit dhe po përgatiten për mbrëmje komode, disa shenja të horoskopit mund të mos e kenë muajin më të lehtë. Yjet, duket se nuk do të jenë shumë të sjellshëm me disa prej nesh. Nëse jeni një nga shenjat e mëposhtme, mos u shqetësoni (shumë), por përgatituni për disa sfida dhe momente të vogla… të pafata.

Binjakët

Të dashur Binjakë, Tetori po ju thërret të vendosni frenat. Po, e di që ju pëlqen të vraponi nga një vend në tjetrin dhe të bëni mijëra gjëra në të njëjtën kohë, por këtë muaj yjet po ju thërrasin: “Stop!” Vonesat në punë, pengesat e papritura dhe keqkuptimet e vogla me miqtë dhe kolegët do ta bëjnë jetën tuaj të përditshme pak më kërkuese sesa do të dëshironit.

Këshilla jonë? Bëni një pushim. Mundohuni të mos merrni përsipër detyrime shtesë dhe shikoni muajin si një mundësi për të organizuar më mirë kohën tuaj. Më mirë mos nxitoni sepse nxitimi do t’ju sjellë edhe më shumë telashe.

Virgjëresha, bëhu gati për një muaj plot me pengesa të vogla që do të testojnë perfeksionizmin tënd. Tetori mund t’ju sjellë zhgënjime në punë ose vështirësi personale që nuk i kishit llogaritur. Orari juaj mund të dalë nga binarët dhe zgjidhjet “perfekte” që keni pasur në mendje mund të duken më larg se kurrë.

Gjëja që duhet mbajtur mend është se nuk mund të kontrolloni gjithçka. Lënia e gjithçkaje në duart e veta për një kohë mund të duket e frikshme, por mund të jetë mirë për ju. Jepini vetes hapësirë ​​për t’u qetësuar dhe për të ripërcaktuar atë që ka vërtet rëndësi.

Shigjetari

Shigjetari, miku ynë i preferuar aventurier, këtë muaj gjërat nuk do të shkojnë aq mirë sa do të dëshironit. Fatkeqësitë dhe zhgënjimet e vogla do t’ju sjellin një ndjenjë zhgënjimi dhe mund të filloni të dyshoni për qasjen tuaj të dashur pozitive ndaj jetës.

Mos lejoni që këto pengesa të përkohshme t’ju rrëzojnë. Përballoni pengesat me optimizmin tuaj karakteristik dhe kujtojini vetes se çdo vështirësi është vetëm një aventurë e re. Mund të mos jetë koha për plane dhe udhëtime të mëdha, por është koha e përkryer për të shqyrtuar se çfarë ju bën vërtet të lumtur.

Të dashur Peshq, tetori do të jetë emocionalisht pak më intensiv se sa e kishit parashikuar. Yjet sjellin me vete drama të vogla në marrëdhëniet tuaja dhe është e mundur të ndjeni se të tjerët nuk ju kuptojnë aq sa do të dëshironit. Në të njëjtën kohë, punët tuaja profesionale mund t’ju sjellin stres dhe vështirësi që nuk i prisnit.

Çelësi këtu është që të mos merrni gjithçka personalisht (po, e di, më lehtë të thuhet se sa të bëhet). Përpiquni të ruani gjakftohtësinë tuaj dhe t’i jepni përparësi qetësisë suaj mendore. Ndonjëherë distancimi nga situatat mund t’ju ndihmojë t’i shihni gjërat më qartë.