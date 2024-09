Grupi Parlamentar i PD-së mblidhet për Salianjin, vendoset ngujim në selinë e opozitës!

PËRDITËSUAR – Grupi Parlamentar i PD-së po zhvillon një mbledhje në selinë blu, ku diskutoi mbi kërkesën e Prokurorisë për arrestimin e Ervin Salianjit nëse ai nuk dorëzohet brenda 7 ditëve nga dalja e vendimit dje të gjykatës së Apelit.

Një prej opsioneve që u diskutua dhe mori përkrahje ishte ngujimi i Salianjit në seli.

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike ka vendosur ngujimin në selinë blu, për të shmangur arrestimin e deputetit Ervin Salianji, pasi Gjykata e Apelit la në fuqi vendimin me 1 vit burg për kallëzim të rremë.

Më herët sot, burime nga mbledhja konfirmuan se kishte propozime që Salianjin ta mbajnë në seli, të qëndrojnë me të dhe deputetët.

“Mospranimin e padrejtësisë, grupi parlamentar t’i kërkojë Ervin Salianjit të mos ekzekutojë vendimin politik të Edi Ramës. Grupi Parlamentar të ngujohet 24 orë pa ndërprerje, pa afat, në selinë e Partisë Demokratike”, ishte propozimi i Gazment Bardhit në mbledhje.

Ndërkohë, Ervin Salianji doli në një konferencë për mediat, ku tha se nuk shkon në burg për kallëzim të rremë, por si një politikan që ka denoncuar me prova korrupsionin dhe përfshirjen në narkotrafik të vëllait të ministrit.

Ai deklaroi se ende nuk ka vendosur nëse do të paraqitet vetë në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, apo do presë për arrestimin e tij.

Salianji u shpreh se vendimi i tij paraqet një model që përmes provave, sikurse u shpreh ai, dëshmoi përfshirjen e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafajt dhe familjes së tij në narko-shtet.

Salianji ka bërë me dije më tej se, ka firmosur në emër të grupit parlamentar kërkesën e hetimit pasuror ndaj Fatmir Xhafajt.

“Unë nuk shkoj në burg si kallëzues i rremë, por shkoj si politikan i ri, model i ri që ka dëshmuar me prova përfshirjen e ministrit dhe familjes së tij në narko trafik.

Kjo është goditje nën brez për të kënaqur epshet e grupeve kriminale. E di mirë që është e vetmja mënyrë për të thënë se njeriu vlen nëse nuk përkulet, nëse nuk dorëzohet me cdo mjet. Do bëj të njëjtën gjë në këto momente. Përballë do më kenë sot, pas një viti, gjatë këtij viti e kështu për vite me radhë kur këta të rrënohen e rrëzohen”, deklaroi Salianji.

Deputeti shtoi se vendimi për arrestimin e tij është bërë me urdhër të Xhafajt dhe me porosi të Kryeministrit Edi Rama.

Bardhi: Grupi Parlamentar vendosi ngujimin në seli, por respektojmë vendimin e Salianjit për t’u vetëdorëzuar

Deputeti demokrat, Ervin Salianji ka vendosur të vetëdorëzohet në Polici, pas dënimit me 1 vit burg për akuzë të rreme, edhe pse vendimi i grupit parlamentar të PD-së ka qenë ngujimi në seli pa afat.

Kryetari i grupit parlamentar demokrat, Gazment Bardhi, njoftoi mbi vendimin pas përfundimit të mbledhjes së grupit demokrat.

“Dua të ndaj me ju qëndrimin e grupit parlamentar lidhur me vendimin e djeshëm politik të urdhëruar nga Edi Rama në seancën plenare të datë s12 shtator 2024 dhe të shkruare të shpallur ditën e djeshme nga një trupë gjyqësorë të gjykatës së Apelit.

Për ne vendimi gjyqësor është një akt i mirëfilli politik hakmarrje të grupeve kriminale ndaj një deputeti të opozitës.

Ervin Salianji u dënua nga gjykata sepse vëllai i ministrit të Brendshëm të Ramës, që shëtiste i lirë edhe pse ishte dënuar për trafik narkotikësh, shkoi në burg. Hakmarrja politike e kthyer në vendime gjykatës jep atë që ne kemi thënë që në Shqipëri nuk ka shtet ligjor, nuk ka demokraci.

Qëndrimi i Grupit Parlamentar është që ndaj kësaj padrejtësie nuk duhet të pajtohemi dhe qëndrimi unanim ka qenë kërkesa drejtuar kolegut Salianji që të mos e zbatojë vendimin politik. Vendimi unanim i grupit parlamentar qenë që është detyra jonë e të gjithë grupit parlamentar sugjeroi ngujimin pa afat dhe pa ndërprerje të të gjithë deputetëve në selinë e PD-së. Ky ishte vendimi politik i grupit, por krahas vendimit politik të grupit, jemi të detyruar të respektojmë vendimin personal të Salianjit që ka vendosur që me të keqen të përballet edhe me shkuarjen në mënyrë të padrejtë në burgun politik që i ka caktuar Edi Rama”, tha Bardhi.