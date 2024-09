‘Kam firmosur kërkesën për hetim pasuror ndaj Xhafajt drejtuar SPAK’. Salianji: Mendojnë se mund të më mposhtin me burg

TIRANA- Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka zhvilluar ditën e sotme një konferencë për shtyp teksa pritet ekzekutimi i vendimit të caktuar ditën e djeshme për të nga gjykata e Apelit. Salianji tha ai u "çori" fasadën me denoncime dhe prova dhe Rama e Xhafaj përpëliten, sipas tij dhe mendojnë se do e mposhtin me burg. Ai shtoi se sapo ka firmosur kërkesën për fillimin e hetimit pasuror për Fatmir Xhafën drejtuar SPAK.

"Si ka mundësi që krerët e opozitës duke filluar nga Berisha janë në burg ose në procedim? Sali Berisha u mori 600 mijë vota pa vulë. Unë çora fasadën me denoncime dhe prova, dhe këta përpëliten e mendojnë si të mjerë që do të më mposhtim me burg. As që mund të mendohet, dhe as që e mendoj të dorëzohem.

Nuk do të dorëzohemi është dita jonë e forcës. Më 6 tetor në Tiranë duhet të jemi të gjithë bashkë për të mbytur gëzimin e ligë se po shfarosin PD-në. Nuk e bëjnë dot. Sot është kurrë, është një deklaratë nga ana ime, siç e kam paralajmëruar gjatë javës sapo kam firmosur kërkesën për fillimin e hetimit pasuror për Fatmir Xhafën drejtuar SPAK", tha Salianji.