‘Arrest me burg’ për 1 shtetas të dyshuar për vrasje në Fier

Ekzekutohet masa e sigurisë "Arrest me burg", për 1 shtetas të dyshuar për vrasje.

Ditën e sotme është vënë në pranga një nga autorët e dyshuar të vrasjes së Erjon Javorit. Viktima u vra rreth 1 vit më parë në dhjetor të 2023 ndërsa pas disa muajsh nga krimi i rëndë që tronditi Fierin u vendos në pranga, Kreshnik Gashi.

Në lidhje me ngjarjen është në kërkim edhe vëllai i të arrestuarit Agim Gashi. Gjykata e Fierit kishte caktuar ndaj 33-vjeçarit Kreshnik Gashi masën e sigurisë “arrest me burg” për veprat penale “Vrasje me paramendim”, e kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Ai ishte shpallur në kërkim pasi në vitin 2023, dyshohet se në bashkëpunim me vëllain e tij, Agim Gashi (aktualisht person në kërkim), dyshohet se kanë vrarë Erjon Javorin për motive të dobëta.

'Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda i DVP Fier ka ekzekutuar masën e sigurisë të caktuar nga Gjykata e Fierit për veprat penale "Vrasje me paramendim", e kryer në bashkëpunim dhe "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit", për shtetasin Kreshnik Gashi, 33 vjeç, banues në Fier.

Vijon puna për kapjen e shtetasit Agim Gashi.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme’, njofton policia vendore.