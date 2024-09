Izraeli gati të sulmojë nga toka! Shefi i ushtrisë: Bëhuni gati, po përgatisim terrenin për operacion të mundshëm në Liban

Shefi i shtabit të përgjithshëm të Forcave të Mbrojtjes të Izraelit, Herzi Halevi, u ka thënë trupave të tij se avionët kanë goditur “për të përgatitur terrenin për hyrjen e tyre të mundshme në Liban” dhe gjithashtu për të vazhduar goditjen e Hezbollahut.

Ai u tha trupave të përgatiteshin. Qëllimi, tha ai, është kthimi i sigurt i banorëve të veriut.

Ai shtoi: Për ta arritur këtë, ne po përgatisim një manovër, që do të thotë se çizmet tuaja ushtarake, çizmet tuaja manovruese, të hyjnë në territorin e armikut, të hyjnë në fshatrat që Hezbollahu ka përgatitur si baza të mëdha ushtarake, me infrastrukturë nëntokësore.

Hyrja juaj në ato zona me forcë, takimi juaj me operativët e Hezbollahut, që ata të kuptojnë se çfarë do të thotë të përballesh me një forcë profesionale, shumë të aftë dhe me përvojë në betejë.

Ju po hyni shumë më të fortë dhe shumë më me përvojë se ata.