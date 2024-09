Pioli tregon cili është më superior mes Ronaldos dhe Messit. Ai ka shënuar më shumë gola se sa ka ndeshje

Stefano Pioli ka mbërritur së fundi në stolin e Al-Nassr, por tashmë e ka fituar ndeshjen e parë kundër Al Ettifaq (3-0). Italiani, tashmë e ka parë Cristiano Ronaldon të shënojë. Ish-trajneri i Milanit në një intervistë për “TNT Sports” ka dhënë opinionin personal për kampionin portugez, duke e krahasuar me rivalin e tij të të gjitha kohërave: “Mendoj se është superior ndaj Messit, ka shënuar më shumë gola se sa ka luajtur ndeshje”.

Më pas trajneri italian shtoi: "Ne do të punojmë për ta zhvilluar të gjithë ekipin, do t’i përdorim të gjitha burimet në dispozicion. Do të ndërtojmë stilin tonë të lojës pa pritur taktikat e kundërshtarit. Ndeshjet e ardhshme do të më mësojnë të kuptoj më mirë pikat e forta të skuadrës, dobësitë dhe aftësitë. Shpresojmë të arrijmë rezultate pozitive”.

Pioli u shpreh shumë i kënaqur me ndeshjen e parë: "Ajo që pashë nga lojtarët në këtë ndeshje ishte shumë e kënaqshme për mua. Kemi lojtarë të nivelit të lartë, vendas dhe të huaj, synimi ynë është të marrim pjesë dhe të lëmë gjurmë në çdo kompeticion. Arsyeja pse u bashkua me Al-Nassr është shumë e qartë: dua të fitoj trofe”.