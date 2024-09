Fonseca tani buzëqesh: Askush nuk e kishte vënë Interin në kaq vështirësi sa ne prej një kohe të gjatë

Milani u rikthye për ta fituar derbin kundër Interit pas 6 përballjesh ndërqytetase pa sukses. 2-1 në “San Siro” u përjetua gjithashtu si hakmarrje e Paulo Fonseca, i cili zgjodhi ndeshjen më delikate për ta rikompozuar skuadrën e tij:

“Ishte një ndeshje e rëndësishme, si gjithë derbet. Nuk kishim fituar ndaj Interit për një kohë të gjatë, saktësisht në 6 derbet e fundit, ndaj ky sukses merr shumë vlera, edhe për momentin tonë negativ ku ndodheshim. Djemtë treguan shumë guxim, e merituam të fitonim, sepse nuk më kujtohet prej kohësh një ekip që iu ka krijuar kaq shumë probleme zikaltërve”.

Fonseca e rreshtoi Milanin e tij me 4-4-2: "Luanim me të njëjtën strukturë si gjithmonë, por u përpoqëm të krijonim diçka ndryshe në fushë. Ajo që ndryshoi ishte falë lojtarëve".

Ndër më të mirët, Alvaro Morata u rreshtua përkrah Abraham në fazën mbrojtëse dhe në mesfushën-sulmuese, duke krijuar vështirësi për Interin: “Ai luajti të njëjtin rol që kishte Reijnders në ndeshjet e tjera, por padyshim që janë lojtarë të ndryshëm. Alvaro bën lëvizje të ndryshme, megjithatë roli dhe struktura ishin të njëjta. Pastaj ishte e rëndësishme ta kishim pranë Abrahamit, që bëri një punë të shkëlqyer”.

Fonseca do të përjetojë një javë më të qetë për sa iu përket thashethemeve për të ardhmen e tij: "Ka pak ndryshime për mua, sepse nuk shikoj dhe dëgjoj asgjë. Sigurisht që do të jetë një javë, në të cilën do të kemi më shumë besim. E rëndësishme është që djemtë të vazhdojnë të punojnë me besim. Ajo që arritëm sonte ishte një fitore për lojtarët dhe tifozët”.

Trajneri i kuqezinjve më pas i zgjeroi mendimet e tij për kanalin zyrtar të klubit: "Fitimi i derbit është gjithmonë i veçantë, por ky është suksesi i unitetit. Edhe në një moment kaq të vështirë qëndruam të bashkuar.

Kur beson në diçka, duhet të punosh fort. Ne e bëmë këtë. Edhe nëse ka ende shumë për të përmirësuar, lojtarët dhe tifozët e meritojnë këtë gëzim. Kemi luajtur mirë, por nëse mendoj se mund të përmirësohemi ende, është sepse mundemi”.