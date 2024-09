River Plate fitoi superklasiken në Argjentinë me një lojë të ‘çmendur’. Video

ARGJENTINE – River Plate fitoi superklásiken argjentinase kundër Boca Juniors (0-1), falë një goli të vetëm nga Manuel Lanzini në minutat e para të lojës. Megjithatë, ndeshja nuk u vendos në La Bombonera deri në momentet e fundit.

Arbitri, me kërkesë të VAR-it, anuloi golin e Giménez (që nënkuptonte 1-1 të Bocas në minutën e 97-të), për shkak të lojës me dorë. Ishte kjo Një fitore për Riverin në rikthimin e Gallardos në fushën e Bocas… që i vendos ata tre pikë përpara rivalit të saj më të madh.

Ishte një lojë shumë e barabartë me një River më të mirë në pjesën e parë (vetëm një goditje nga Boca, dhe nga 40 metra); dhe një Boca Juniors që u përmbys në pjesën e dytë kundër një Riveri të mbyllur pas. Por vetëm Lanzini shënoi. Një rezultat, ky 0-1, që lë të prekur Diego Martínez në pankinën e ‘Xeneize’.

Tashmë në minutat e fundit, pas rishikimit të VAR-it, Lema u përjashtua me karton të verdhë për të dyfishtë, pavarësisht protestave të qendërmbrojtësit. Ka pasur zemërim mes tribunëve të Boca-s dhe disa lojtarëve si Romero, të cilët u shanë nga tifozët. Ka pasur momente tensioni në La Bombonera.

Do you agree with the ref that the Boca striker handled the ball in what could have been a late equalizer against River Plate? I think it didn’t touch his hand #Superclásico pic.twitter.com/5F0p0smHYl

— Eric Njiru (@EricNjiiru) September 21, 2024