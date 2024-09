Një arbitër rrëfen gjithçka, ndihma e bujshme për Messin në gjysmëfinale: Do t’ju kushtojë fanellën, por jo këtu…

Rrëfim i bujshëm, disa vite më vonë, nga arbitri Carlos Chandia. Ish-arbitri kilian, tashmë 59 vjeç, tha se e ndihmoi Leo Messin në mënyrë të parregullt dhe të pacipë në gjysmëfinalen e “Copa America” 2007. Më konkretisht, nuk e ndëshkoi yllin argjentinas me karton për prekje të topit me dorë.

Ky karton i verdhë i merituar sipas rregullores, por i kursyer nga Chandia, mund të rezultonte fatal për Messin. E thënë ndryshe, kampioni argjentinas do të humbiste finalen e shumëpritur kundër Brazilit për shkak të skualifikimit.

Me atë rast, kryesori i ndeshjes mbylli jo njërin, por dy sytë, duke i thënë në mënyrë eksplicite tetë herë fituesit të “Topit të Artë” se po e falte, por në këmbim donte fanellën e tij, me largpamësinë që të mos ia jepte në fushë, por vetëm më pas, larg syve kureshtarë.

Asokohe Messi ishte vetëm 20 vjeç, por tashmë i spikatur si yll botëror me fanellën e Barcelonës, me të cilin kishte fituar dy La Liga dhe një Champions League. Pas disa tentativash, kombëtarja Albiceleste e fitoi Kupën e Amerikës më 2021 në Brazil, duke mposhtur nikoqirët në “Maracanã”.

Sukses i ndjekur nga triumfi në Kupën e Botës së Katarit, vitin e ardhshëm, dhe “Copa America” 2024 në SHBA. Deri atëherë, kampioni nga Rosario kishte humbur tri finale të Kupës së Amerikës (2007, 2013 dhe 2015), si dhe finalen e Botërorit të Brazilit më 2014. Ishte pikërisht e para nga këto finale, ajo e Kupës së Amerikës, e luajtur në Venezuelë më 2007, e cila i referohet historisë së pabesueshme të arbitrit Chandia.

“Ndodhi që Messi tashmë e kishte një karton të verdhë. Argjentina po fitonte 3-0 kundër Meksikës dhe Messi, nga hiçi, mori një top me dorë. Rasti ishte në mes të fushë, pa shanse shënimi për ekipin meksikan apo diçka të tillë”, – tha Chandia për “El VBar Caracol”.

Ky veprim do të nënkuptonte karton të verdhë dhe skualifikimin e Messit nga finalja e madhe. Chandia e kurseu atë në këmbim të një kujtimi të veçantë: "E di se çfarë ndodh kur e merr topin me dorë, i thashë. Ja, ky rast shoqërohet me karton të verdhë, por ty do të kushtojë vetëm fanellën pas ndeshjes.

Dhe nuk ia akordova kartonin e verdhë, sepse kishin mbetur edhe dy minuta e gjysmë. Rezultati ishte 3-0 për Argjentinën dhe unë nuk ia hoqa shansin për të luajtur në finalen e Kupës së Amerikës 2007 në Venezuelë”.

Messi e falënderoi Chandia për gjestin e tij, duke përmbushur më pas kërkesën, siç ishte rënë dakord: “Më solli fanellën që kishte veshur në atë ndeshje në dhomat e zhveshjes, më vonë. Në fakt, tentoi të ma jepte që në fushë, direct pas vërshëllimës së trefishtë. Unë i thashë: Jo këtu, në sytë e të gjithëve…”

Një ‘tolerim’ i cili, gjithsesi, nuk do t’i mjaftonte kampionit të madh dhe Argjentinës e tij të fitonin trofeun, duke qenë se 4 ditë më vonë u mposhtën nga Brazili, falë golave ​​të Julio Baptista dhe Dani Alves, përveç autogolit të Roberto Ayala.