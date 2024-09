Derbi Partizani-Tirana me syrin e një serbi, Veselinovic: Rast feste për futbollin shqiptar

Sonte, prej orës 20:00, kryeqyteti do të përjetojë derbin e parë të madh të këtij sezoni. Partizani dhe Tirana do të “përplasin brirët” në “Arena Kombëtare”, në kuadrin e javës së gjashtë të Kategorisë Superiore. Në konferencën për shtyp para kësaj supersfide, që ngërthen interesin e madh të dy tifozërive, por jo vetëm, trajneri i “demave të kuq”, Aleksandar Veselinovic, bëri këtë prognozë:

Si e pret Partizani derbin dhe si është gjendja e skuadrës?

Eshtë shumë e rëndësishme ta them, edhe pse kam pak kohë në këtu: e shtuna do të jetë një ditë feste për futbollin në Shqipëri. Eshtë diçka fantastike jo vetëm për futbollin, por edhe për njerëzit, për vendin. Mendoj se çdokush që ka lindur në Shqipëri shpreson të jetë protagonist, ta shijojë apo ta luajë këtë derbi. Unë jam shumë i lumtur, sepse do të jem pjesë e kësaj atmosfere festive. Përsa i përket skuadrës tonë, jemi përgatitur maksimalisht. E kemi përgatitur derbin ashtu si të gjitha ndeshjet e tjera, duke i dhënë rëndësinë e duhur. Çdo ndeshje dhe çdo kundërshtar ndryshon. Tirana është një klub me histori, me tradita. E respektojmë Tiranën, por edhe Partizani është një klub i madh. Gjithmonë duhet të respektojmë veten tonë në radhë të parë.

Për këtë derbi, të gjithë lojtarët janë gati. Mos harrojmë që kanë kaluar 4 ditë nga ndeshja në Laç, e cila u zhvillua në një terrën të vështirë dhe disa lojtarë kanë patur shqetësime të vogla, por kjo është normale.

A keni mjaftueshëm informacion për Tiranën?

Në këtë moment nuk dëshiroj të flas për Tiranën. Dua të them që ka mjaft lojtarë të mirë të rinj, është skuadër e re. E thashë që e respektojmë maksimalisht, por duhet të mendojmë për veten tonë. Pra, jemi të fokusuar vetëm në punën tonë.

Tirana vjen në këtë përballje pas 5 barazimesh…

Çdo ndeshje që vjen është ndryshe nga të tjerat. E kam përmenduar edhe në konferecën e fundit se çdo pikë e fituar në këtë kampionat është shumë e rëndësishme. Elbasani, në minutën e fundit humbi penallti, Dinamo City në minutën e fundit shënoi golin e dytë. Në çdo ndeshje duhet të përmirësohemi dhe të marrim më të mirën e mundshme. Si trajner mendoj vetëm për skuadrën time. Përpiqemi çdo ditë në stërvitje që të përmirësohemi gjithnjë e më shumë.

Tirana ka ndryshuar shumë, sa e ndihmon Partizanin ky fakt…

Tirana është një klub i madh. Jam i sigurtë se njerëzit që punojnë aty janë seriozë. Ata kanë bërë përzgjedhjet e tyre për të marrë më të mirën në objektivat që kanë. Unë jam pjesë e Partizanit dhe më duhet të mendoj për skuadrën time. Jam i fokusuar vetëm te Partizani.

A ka presion te Partizani përpara kësaj ndeshje?

E shtuna do të jetë një ditë feste, nuk ka presion për këtë ndeshje. Unë nuk ndjej apo shoh të ketë presion, perceptoj diçka festive. Të gjithë ata që do të jenë të pranishëm në stadium, trajnerët dhe lojtarët në fushë, si dhe tifozët në tribuna, duhet ta përjetojnë këtë ndeshje si festë. Lojtarët tanë dhe ata të Tiranës do të jenë aktorët në fushë, ndërsa njerëzit që do të vijnë do të mund ta shijojnë këtë shfaqje. Personalisht e përjetoj këtë ndeshje pa presion, do të jetë një ditë festë dhe këtë përpiqem t’ua përcjell edhe lojtarëve.