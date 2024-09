Shpërthejnë cigaret elektronike, panik mes pasagjerëve në një avion në Greqi

GREQI- Momente paniku janë regjistruar nga pasagjerët e linjave britanike easyJet që dilnin sot nga avioni me rrëshqitëset e ajrit pas një shpërthimi në bord. Një çantë me disa cigare elektrike mori flakë në fluturimin me destinacion Londrën çka shkaktoi evakuimin e emergjencës në aeroportin e Greqisë.

Të gjithë 236 pasagjerët në aeroportin Heraklion të Kretës dolën nga avioni me rrëshqitëset e emergjencës, siç tregohet në regjistrimin të bërë nga një prej tyre. Në pamje shihet një burrë pa flokë që zbret me rrëshkitësen e ajrit, teksa punonjës të aeroportit e presin në fund të saj.

Pas tij hidhet dhe personi me kameran në dorë, që duket se kishte menduar me shume për sensacionin e publikimit të videos. Shpërthimet e baterive të aparateve të ndryshme elektronike janë bërë shpesh problem dhe shkaktarë zjarresh apo ngjarjesh më të rënda, si në rastet e makinave elektrike.

Një emergjencë e ngjashme me të sotmen ndodhi para disa javësh në aeroportin e Gatwick në Londër kur mori zjarr një bateri e jashtme celulari duke shkaktuar panik dhe evakuim të pasagjerëve. Bart Prudon, drejtor operacionesh i EasyJet tha se evakuimi ndodhi sot prej një zjarri elektrik në një çantë në kabinën e pasagjerëve.

“Ekuipazhi menjëherë ndoqi procedurën e emergjencës për evakuimin dhe për shuarjen e zjarrit me fikëset në kabinë, si dhe me thirrjen e shërbimeve zjarrfikëse të aeroportit. Siguria është prioriteti ynë”, Në një letër për stafin ai tha.