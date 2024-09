Ambasadori libanez: Nëse Izraeli pushton Libanin, do të kemi skena apokaliptike dhe luftë gjithëpërfshirëse

LIBAN- Një pushtim tokësor izraelit i Libanit mund të sjellë skena "apokalipsi" dhe lufte gjithëpërfshirëse, ka paralajmëruar kryediplomati i vendit, duke shpjeguar se Forcat Mbrojtëse të Izraelit do të përballen me trupa të stërvitura nga Britania.

Sipas mediave të huaja, ambasadori i Libanit në Londër, Rami Mortada, tha se ushtria e vendit nuk do të rrinte duarkryq nëse Izraeli do të fillonte një pushtim tokësor ose të kryente një sulm të rëndë ajror.

Mbrëmjen e djeshme forcat e armatosura izraelite njoftuan se kishin kryer një seri të re bombardimesh ajrore në Libanin jugor, duke synuar kryesisht sistemet e raketave të Hezbollahut , të cilat sipas tyre ishin gati për t’u përdorur menjëherë kundër territorit izraelit, sisteme të tjera armësh, si dhe infrastruktura terroriste.

Përveç kësaj, artileria goditi rajonin Nakura të Libanit dhe ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant këmbënguli se operacionet kundër Hezbollahut do të vazhdojnë. Mortada paralajmëroi se Hezbollahu ishte bërë një "forcë e tmerrshme luftarake" dhe theksoi se një luftë në fronte të shumta në Lindjen e Mesme mund të radikalizojë një brez krejt të ri në Evropë.

“Ne përballemi me të gjitha rreziqet e një konflikti të gjithanshëm në rajon dhe kjo është ajo që ne po përpiqemi të shmangim pa u lodhur… Le të shpresojmë se nuk do të arrijmë atje sepse ky është një skenar ‘Apokalipsi’ për të gjithë. Sigurisht që do të jetë shkatërruese për Libanin, por Libani nuk do të jetë i vetmi që do të lëndohet në këtë luftë. Kjo është ajo që na ka mësuar historia e fundit. Kështu, të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në shmangien e një rezultati të tillë. Ka shumë aspekte të rrezikshme për Lindjen e Mesme që mund të arrijnë Evropën dhe më gjerë," është shprehur diplomati.