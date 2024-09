A do kandidoni për kryetare e PD? Ja përgjigja e Argita Malltezit?

TIRANË- Argita Malltezi, vajza e ish-Kryeministrit Sali Berisha, tha se dosja është në vazhdim të dosjeve që godasin opozitën. Ajo tha se është vijimi i sulmeve ndaj figurave të opozitës që kanë një peshë të caktuar, ndërsa përmendi këtu Fatmir Mediun, Ilir Metën, Fredi Belerin dhe së fundmi Sali Berishën.

Në këtë kuadër, Malltezi në emisionin “Open” në News24 u shpreh se konsideron si një sulm politik atë që po ndodh me ish-Kryeministrin, i cili prej 10 muajsh ndodhet në “arrest shtëpie”.

“Jemi përpara kushteve shumë të vështira, asgjë nuk varet nga ‘jeta vdekje’ si të thuash që Berisha është nën arrest. Po ju sjell shembullin e Trump, ku dikush tha se nëse ai nuk do të vihej në akuzë, ai nuk do të kishte këtë sukses si kandidat.

Ndoshta akuzat që i bëhen politikisht Berishës, duhet të angazhojnë edhe më shumë strukturat. Opozita kërkon Qeveri teknike, strukturat duhet të organizohen dhe të ngrihen ta bëjnë realitet këtë”, tha Malltezi.

Ajo tha se Berisha do të drejtojë fushatën për zgjedhjet dhe pas kësaj do të bëhet një garë për të caktuar Kryeministrin.

“Parimi që u vendos ishte që kryetarin e PD të mos e caktonte dikush tjetër”, tha ajo.

E pyetur nëse do të kandidojë për kryetar të PD-së, Malltezi tha se nuk ka asnjë plan B, duke pohuar se Partia Demokratike do të shkojë me Sali Berishën kryetar në zgjedhje.

“Se çfarë do të ndodhë më tej unë nuk e di, por tani nuk ka asnjë plan B”, tha Malltezi.