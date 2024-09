Bonucci, kampioni i bujarisë. Ish-mbrojtësi italian ndihmon portierin e amputuar, bën donacionin e madh

Historia e Berkin Arslanogullari, portierit 19-vjeçar të Union Berlin, ka prekur botën e futbollit. Portieri premtues duhet të përballet me kancerin e kockave, i cili detyroi mjekët t’i presin njërën këmbë, siç konfirmohet nga klubi gjerman.

Për t’i ardhur në ndihmë atij dhe familjes ka nisur mbledhja e fondeve, proces në të cilin po marrin pjesë edhe futbollistë të tjerë. Kontributin e tij ka dashur të japë edhe ish-mbrojtësi Leonardo Bonucci, me atë që ka qenë donacioni më i lartë deri tani.

Sipas asaj që raportohet nga shtypi gjerman, Bonucci ka transferuar shumën prej 10 mijë euro në këtë iniciativë mbledhjeje fondesh. Një gjest i bukur nga ish-mbrojtësi, i cili ka veshur edhe fanellën e Union Berlin në fazën e fundit të karrierës, ashtu si portieri. Prandaj, donacioni i tij ishte më bujar, duke treguar një ndjeshmëri të madhe.

Bonucci nuk ishte i vetmi eksponent i botës së futbollit që bëri lëvizje konkrete për ta ndihmuar portierin e ri, me karrierë të ndërprerë tashmë në lule të rinisë nga sëmundja e rëndë. Edhe ish-lojtari tjetër i Union Berlin, Julian Ryerson, me sa duket ofroi një shumë prej 4 shifrash. Me pak fjalë, pjesëmarrje e madhe për ta ndihmuar këtë djalë të përballet me shpenzimet mjekësore dhe jo vetëm kaq.

Në fakt, paratë e mbledhura do të përdoren edhe nga familja për të mbështetur barrën financiare të jetës së re, tashmë “malore” e vërtetë, të djalit. Apartamenti aktual i familjes nuk është për personat me aftësi të kufizuara. Prandaj, do të nevojitet rinovimi i tij, ose blerja e një shtëpie të re për ta ndihmuar Berkin.

Deri më tani janë grumbulluar më shumë se 220 mijë euro dhe synimi është që të shkohet në 2 milionë euro. Shtytja nga Union Berlin është e fortë dhe për këtë arsye ka optimizëm nga ana e organizatorëve të fushatës, edhe sepse po mbërrijnë shumë donacione private.