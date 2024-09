Guardiola lartëson Interin: Një klub i madh, luajtëm më mirë se në finalen e Stambollit

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, ka analizuar në një konferencë për shtyp ndeshjen që përfundoi 0-0 ndaj Interit.

Çfarë mendoni për ndeshjen?

Ne u përballëm me një ekip të nivelit të lartë, kampionin italian. Interi është një klub i madh, ka lojtarë të fortë në prapavijë si Sommer apo Bastoni. Jam shumë i kënaqur me ndeshjen e luajtur, zikaltrit janë mjeshtër të fazës së mbrojtjes. Nuk mund të presësh të krijosh shumë raste në Champions League, por ne i patëm ato.

Si është De Bruyne?

Nuk e di, mendoj se do të dimë më shumë të enjten mbi dëmtimin e tij.

Zgjedhja e Savinhos?

Është çështje ekuilibri, ne kishim nevojë për lojtarë të fortë në hapësira të shkurtra. Foden, Rodri dhe Gundogan janë më të mirët në atë rol. Pas 35-40 minutash doja të ndryshoja, pastaj ndodhi ajo që ndodhi me De Bruyne.

Edhe në ndeshjen e fundit zëvendësimet i keni bërë në minutën e 45-të. A është ky një tregues i vështirësisë për të zgjedhur formacionin?

Është një version i ri i Pep, përpara se të më kritikonit për disa zëvendësime. Sot më duhej një lojtar në një pozicion tjetër. Interi kontrolloi pasimet tona, ndaj kishim nevojë për një ndryshim.

A jeni gati të provoni ta fitoni Ligën e Kampionëve?

Është një rrugë e gjatë, sonte mendoj se luajtëm më mirë se më 2023. Zikaltrit mbrojnë shumë mirë, i admiroj, por edhe ne bëmë maksimumin. Ata nuk patën ndonjë mundësi të madhe, përveç rastit të Lautaros me tranzicion. Interi është shumë të fortë, Barella i jashtëzakonshëm dhe pastaj Calhanoglu… Donim të fitonim, por nuk jam penduar për atë që demonstruam në fushë.

Ishte ndeshje intensive sonte, tani Arsenali, të dielën. A jeni i shqetësuar që fillimi i sezonit duhet të jetë shumë intensiv fizikisht?

Ndoshta po, por është ashtu siç është. Unë nuk e kontrolloj dot kalendarin. Nuk mund të ankohemi, është ashtu siç është. Skuadra ka luajtur shumë mirë kështu këtë sezon, si në Premier League, ashtu edhe sonte në Champions. Do të dëshironim të fitonim, por zikaltërve duhet t’iu jepen gjithashtu meritat.

Cila është gjëja më e rëndësishme që Interi bëri për të merituar barazimin?

Është një pyetje për Simonen… unë e admiroj aftësinë e tyre për t’u mbrojtur. Më pëlqen shumë se si luajnë, kam respekt të lartë për ta. Njëherazi jam i kënaqur me çfarë ka bërë ekipi im këtë mbrëmje.

A është e vërtetë që bëtë gjithçka për ta marrë Bastonin te Manchester City?

Nuk është e vërtetë.

Haaland vuan kundër Interit, pse?

Është e vështirë për të gjithë kur kundërshtari luan kështu. Bëhet e vështirë për të gjithë, për çdo lojtar në botë. Mund të punojmë në tranzicion, e vetmja mënyrë është të kemi më shumë lojtarë përkrah Erling. Nuk është e lehtë të shënosh kundër Interit. Ne patëm mundësi të mira, për fat të keq nuk ia dolëm, edhe sepse zikaltrit kanë një portier të jashtëzakonshëm.

Si e keni parë Interin në krahasim me vitin 2023 dhe çfarë ju ka munguar?

Ne bëmë gjithçka për të fituar. Nuk mund ta krahasoni një finale me një ndeshje si kjo. Edhe nëse do të ishte luajtur në Milano, do të ishte ndryshe. Ata kontrollojnë gjithçka, janë kampionët e Italisë. Më pëlqeu shumë edhe skuadra ime. Ne jemi ende në krye, kemi një fillim të mirë.

Pas tripletës u tha se keni qenë afër Interit. A do ta kemi ndonjëherë nderin t’ju shohim trajner në Itali?

A isha unë afër Interit? Ndoshta e kanë thënë për në Spanjë. Më pëlqen shumë Italia, por ndihem rehat në Angli, klubi është i mrekullueshëm. Ndihem vërtet mirë këtu.