Qeveria ‘vulos’ indeksimi i pensioneve 4.1%! Përfitojnë 791 mijë pensionistë

Këshilli i Ministrave vulosi sot indeksimin e pensioneve 4.1%. Vendimi u miratua pak ditë më parë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe u miratua në mbledhjen e qeverisë këtë të mërkurë. Pensionet urbane mesatare rriten 752 lekë, ruralet 453 lekë.

Do të jenë 791 mijë pensionistë përfitues, tha ministri i Ekonomisë Blendi Gonxhja pas mbledhjes së qeverisë.

“Duke filluar nga 1 tetori 2024, pensionet do të indeksohen me 4.1% bazuar në llogaritjen e INSTAT të indeksit mesatar vjetor të muajit gusht 2024 për mallrat e shportës për pensionistët. Nga ky vendim përfitojnë 791.027 pensionistë sipas numrit aktual që ndahen në dy kategori 721005 janë pensione nga skema e detyrueshme e pleqërisë e indvaliditetit dhe pensionet familjare dhe 60918 janë pensione nga trajtimet e veçanta të qeverisë si ish-ushtarakët, pensionet e minierave, naftëtarët, pensionet e posaçme shtetërore dhe nga skema suplemtare.” tha Gonxhja.

Efektet e zbatimit të këtij vendimi "përllogariten në 1 miliardë 693 milionë vetëm për 3 muaj e vitit 2024" saktësoi ministri. Nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, masa e pensionit social rritet nga 9,327 lekë në muaj në 9,710 lekë në muaj.

Ndërkohë po punohet për një rishikim të skemës për këtë kategori duke filluar nga fundi i vitit me një bonus i cili do të jetë i rishikuar me një rritje’

Ndërkohë qeveria ka deklaruar se po rishikohet skema e pensioneve po ku synohet të ndërhyhet?

Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit tregon se ndërhyrje urgjente do të jetë tek pensionet minimale apo dhe pensionet e invaliditetit, vlera e të cilave janë tepër minimale.

"Nuk them dot shumë në detaj por aty ku po përqëndrohemi më shumë është te barazia mes të ardhurave që janë për profesione të njëjta por të dala nga llogaritja e nxjerrjes së vlerës së pensionit në vite të ndryshme, pra në radhë të parë kjo është një ndër pikat që ne ta adresojmë dhe ta zgjidhim.

Nga ana tjetër synim kryesor është të shikojmë nivelet dhe kategoritë e çfarëdo lloj pensioni të pjesshëm, apo kategori të invaliditetit apo të pensioneve të ndryshme të cilat janë në një nivel, që për shkak të kontributeve të tyre në mënyrë të ligjshme dhe të përcaktuar ndër vite, nga skema kanë atë nivel të ardhurash që kanë.

Për këtë ne do të ndërhyjmë. Pra për kategoritë që kanë një nivel nën minimumin jetik ose në nivelin që i vë ata në vështirësi për përballimin e nevojave bazë të jetës.

Gjithë synimi jonë që të rrisim të ardhurat në përgjithësi dhe jashtë kësaj skeme kontributive por ka shumë rëndësi formalizimi i tregut të punës."