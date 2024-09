Shpërthejnë pajisjet e komunikimit të grupit Hezbollah, mes të plagosurve edhe ambasadori i Iranit në Liban

LIBAN- Qindra njerëz u plagosën këtë të martë nga një sulm izraelit që synonte pajgerët (mjete komunikimi) e anëtarëve të grupit Hezbollah. Gjithashtu mes të plagosurve është edhe Ambasadori i Iranit në Liban, Mojtaba Amani. Amani ka një dëmtim sipërfaqësor dhe aktualisht është nën vëzhgim në spital.

Në lidhje me ngjarjen, Ministria e Shëndetësisë së Libanit i ka kërkuar qytetarëve të pajisen me pagera që t’i hedhin dhe paralajmëron spitalet që të jenë në gatishmëri të lartë. Ushtria izraelite, e cila është përfshirë në sulme me Hezbollahun që nga fillimi i luftës në Gaza tetorin e kaluar, tha se nuk do të komentonte incidentin.