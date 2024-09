Zjarr në parlamentin e Rumanisë, 300 persona ndodheshin në ndërtesë. Video

Zjarr në parlamentin rumun.

Ka qenë një person, i cili i ka vënë flakën ndërtesës, teksa brenda saj ndodheshin 300 persona.

Ngjarja ndodhi pasditen e kësaj të marte në zonën e vizitorëve, e cila përfshin një sallë ekspozite dhe dyqane suveniresh.

Sipas mediave të huaja, një burrë i moshës 60-65 vjeç ka ndezur zjarr në ambientet e ndërtesës së parlamentit.

Më shumë se 300 persona u evakuuan nga ndërtesa.

Zjarrfikësit kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, kanë lokalizuar zjarrin dhe kanë shuar flakët. Autori i dyshuar i ngjarjes ka arritur të arratisej nga vendngjarja.

Policia po punon për kapjen e të dyshuarit.

In Romania, the President of the Chamber of Deputies, Daniel Suciu, reported that an unidentified person set fire to the Parliament building using gasoline. Suciu stated that legal actions will be taken in response.pic.twitter.com/x05vLyiYtT

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 17, 2024