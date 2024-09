Del në shitje gazeta më e vjetër në botë

E themeluar në 1791, gazeta Observer u ble nga Guardian Media Group në 1993…

Guardian Media Group (GMG), kompania mëmë e gazetës së famshme me të njëjtin emër, njoftoi sot se është në negociata për të shitur gazetën britanike The Observer, botimin më të vjetër të së dielës në botë, të cilën e ka në pronësi prej më shumë se 30 vitesh.

GMG "është në negociata zyrtare për shitjen e mundshme të The Observer" me Tortoise Media, një faqe interneti lajmesh e themeluar në vitin 2019, njoftoi The Guardian në faqen e saj të internetit, noa.al.

Megjithëse gazeta nuk specifikoi shumën e synuar për këtë shitje, tha se Tortoise Media paraqiti një ofertë "mjaft të rëndësishme", e cila do të shqyrtohet dhe "do të ndihmonte (gazetën) të siguronte të ardhmen e saj".

Kjo mundësi do të lejonte gjithashtu që Guardian të "përqendrohet në strategjinë e saj të rritjes për t’u bërë më globale, më dixhitale dhe akoma më e financuar nga lexuesit", komentoi Anna Bateson, drejtoreshë menaxhuese e grupit GMG.

E themeluar në 1791, gazeta Observer u ble nga Guardian Media Group në 1993.

GMG Group ka publikuar sot rezultatet për vitin financiar. Bazuar në këto, të ardhurat nga lexuesit dixhitalë u rritën me 8% në 88.2 milionë £ (104 milionë euro), nga të cilat mbi 56% erdhën nga vende jashtë MB.

Por qarkullimi i përgjithshëm ra 2.5% në 257.8 milion £ (306 milion €) për shkak të "një ngadalësimi në tregun e reklamave dhe presioneve strukturore në median e shkruar".

Tortoise Media u themelua nga një ish-redaktor i Times dhe BBC së bashku me një ish-ambasador të SHBA në Britani.