Pamje dramatike, vra*sësi me pagesë ndjek ‘prenë’ e tij mes fushës së blertë. Ndeshja e futbollit kthehet në film aksion… (video)

Rreth orës 15:00 filloi transmetimi i një ndeshje futbolli në fushën e Guadalupe Larriva, në El Coca të Orellana. Pak para minutës së 10 të pjesës së dytë, lojtarët, stafet teknike, arbitrat dhe tifozët dëgjuan të shtëna armësh dhe britma.

Dy burra të maskuar, me kokore, hipur mbi një motoçikletë, ia behën me shepjtësi në cep të fushës. Njëri prej burrave zbriti dhe me armë në dorë vazhdoi të ndiqte një burrë tjetër të veshur me të zeza. Gjatë gjithë rrugëtimit të tij, nëpër fushën e futbollit, individi i armatosur vazhdoi të qëllonte, ndërsa lojtarët dhe spektatorët u larguan të tmerruar nga vendi i ngjarjes.

Ndjekja e të piketuarit për t’u vrarë bëhej pikërisht para kamerës që transmetonte ndeshjen, e cila regjistroi gjithçka që ndodhi, ndërsa komentatori i thotë kameramanit të zbresë nga lartësia ku po filmonte, se mos e kapte ndonjë nga plumbat e shkrepur. Megjithatë, pavarësisht gjashtë apo shtatë të shtënave që u dëgjuan, vrasësi nuk ia arrin qëllimit.

Lojtarët, stafet teknike dhe spektatorët do të ktheheshin disa minuta më vonë në fushë, por vetëm për të mbledhur gjërat e tyre. Ndeshja nuk vazhdoi më tej, u ndërpre në minutën e 10-të të pjesës së dytë, kur ngjarja sportive u kthye në njëlloj filmi aksion.

Në fund të transmetimit, spikeri Manolo Simbaña përmblodhi atë që ndodhi dhe konfirmoi se nuk kishte pasur viktima gjatë sulmit dramatik. Më në fund, arbitri e pezulloi ndeshjen mes Nuevo Coca dhe Chimborazo.