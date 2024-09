Fonseca: Kemi nevojë për dashurinë e tifozëve, Liverpool tregon vlerat tona reale

Një thirrje për tifozët “kemi nevojë për dashurinë e tyre” dhe një mesazh të qartë për ekipin “është mundësia për të treguar se sa vlejmë”. Fonseca i ka të qarta idetë në prag të ndeshjes kundër Liverpool-it, që do të shënojë debutimin e Milanit në Ligën e re të Kampionëve. Asnjë referencë e veçantë për Zlatan Ibrahimovic, i cili u takua përsëri me ekipin në “Milanello” (“ne folëm për gjërat e zakonshme". Trajneri kuqezi nuk bën dallim midis Liverpool-it dhe Interit, kur pyetet për formacionin startues që do të luajë sonte dhe të dielën.

Sa i rëndësishëm mund të jetë ndikimi i tifozëve sonte?

Mendoj se kjo është gjithmonë e rëndësishme, ka qenë e rëndësishme edhe ndaj Venezia, brenda dhe jashtë stadiumit. Sonte do të na mbështesin gjithashtu, kemi nevojë për dashurinë e tyre.

Me fitoren e fundit në kampionat, a mund ta ketë gjetur Milani rrugën e duhur?

Suksesi sjell gjithmonë besim, por me Liverpool-in do të jetë gjithçka ndryshe. Ekipi po rritet, fitorja të bën gjithmonë më të mirë.

Cilat janë pikat e forta të Liverpool-it? Cilat janë gabimet për të mos u përsëritur ndaj “Reds”?

Ata janë një ekip i madh, aplikojnë mirë lojën pozicionale dhe gjithashtu kanë individualitete të spikatura. Ne duhet të jemi perfektë në mbrojtje për të fituar. Absolutisht nuk duhet të bëjmë gabime, do të duhet të jemi të kompletuar. Unë e konsideroj Liverpool-in një nga skuadrat më të mira në Europë.

A do të na tregojë kjo ndeshje sa vlen Milani?

Po, do të kemi një mundësi të kuptojmë nëse po përmirësohemi dhe po mësojmë. Liverpool-i do të tregojë vlerën tonë reale.

A folët me Cardinale pas fitores me Venezia?

Unë jam gjithmonë në kontakt me Gerry, para dhe pas ndeshjeve. Ajo që ne i themi njëri-tjetrit mbetet mes nesh.

Çfarë ju tha Ibrahimovic? A mendon Zlatan se ka diçka për t’u përmirësuar?

Unë flas gjithmonë me të, për gjithçka. Këto janë biseda normale për ekipin dhe lojtarët. Kësaj here nuk i thamë njëri-tjetrit asgjë ndryshe nga zakonisht.

A mund të luajë i njëjti formacion ndaj Liverpool-it dhe Interit?

Po, mund të luajnë gjithmonë të njëjtët, por edhe mund të ndryshoj diçka. Më duhet të reflektoj për angazhimet e ndryshme, nuk mund të harroj se nap ret derbi në fundjavë. Sidoqoftë, për mua ndeshja e radhës është gjithmonë më e rëndësishmja.

A do të mendoni më shumë për mbrojtjen, për të gjetur ekuilibër më të madh?

Ky ekip mund të jetë shumë dominues në të ardhmen. Të mbrohesh mirë për mua do të thotë të mos humbasësh topin, para së gjithash. Ne duhet të ndërtojmë një ekip të bashkuar që mbrohet.

A mendoni se Liverpool-i është favorit në këtë ballafaqim?

Unë mendoj se është një pyetje e veçantë, fjalët janë fjalë dhe ato mbeten të tilla. Për momentin po, por ajo që ka rëndësi është ajo që ne ndjejmë, domethënë se mundemi dhe duam të fitojmë.

A ju bindi Reijnders pas sulmuesve?

Po, por çdo ndeshje ka strategji të ndryshme. Më pëlqeu ai në një nivel mbrojtës dhe sulmues, si dhe Loftus-Cheek në mesfushë. Ne duhet t’i përmirësojmë lidhjet midis lojtarëve të ndryshëm.

Çfarë keni zbuluar për Fofana tani që e keni parë në përditshmëri?

Youssuf mbërriti me vonesë, po luan një rol të ndryshëm nga ai që bënte te Monaco. E shoh duke u rritur, po mëson. Do t’i duhet pak kohë për t’u përshtatur në Serie A.

Si ka ndryshuar Liverpool-i nga Klopp te Slot?

Nuk ka shumë ndryshim, kam parë gjëra shumë të ngjashme, për shembull në fazën e mbrojtjes, por edhe në lojën vertikale e nga krahët.