Mos e quani vetëm zëvendës të Calhanoglu; ja si e fitoi Asllani rinovimin deri në vitin 2028

Zëvendës i Calhanoglu dhe shumë më tepër. Kristjan Asllani, i cili mbërriti nga Empoli tek Interi në verën e vitit 2022 në huazim, me detyrimin për ta blerë në total 14 milionë euro, e ka gdhendur në mënyrë progresive rolin e “gurit të çmuar” në këto dy vite tek Interi. Pikërisht me këtë epitet përshkruhet ndërkombëtari shqiptar në komunikatën zyrtare për shtyp, me të cilën klubi milanez njoftoi së fundi rinovimin e kontratës deri në vitin 2028.

Maturimi pas Calhanoglu – Një investim i rëndësishëm dhe injektim besimi për një talent të ri, ende vetëm 22 vjeç, i cili me marrëveshje të përbashkët me klubin, vit pas viti ka zgjedhur të qëndrojë në radhët e kampionëve italianë në fuqi, në vend që të largohet për të marrë eksperiencë nëpër Itali. Po, sepse të rritesh pas një “përbindëshi” të rolit të tij si Hakan Calhanoglu vlen shumë më tepër sesa të jesh protagonist diku tjetër. Ose të paktën kështu ka menduar futbollisti elbasanas, i rritur si mesfushor-sulmues dhe i pjekur si “regjisor”.

Titullar ndaj Monza – Rezultati? Asllani ishte pothuajse gjithmonë gati dhe reagues, duke bërë 29 paraqitje në vitin e tij të parë me Interin. Këto shifra ishin 31 paraqitje, një gol dhe 2 asiste në sezonin e dytë zikaltër dhe tashmë, pas 4 ndeshjesh, luajti si titullar ndaj Monzas, në këtë sezon që sapo ka filluar. Ai luajti si “regjisor” në vend të yllit turk, por edhe më thjesht si Kristjan Asllani. Një të drejtë që i linduri më 2002 po e fiton në fushë me paraqitje të mira, duke pritur të bëhet vetë protagonist. Gjithmonë duke falënderuar Calhanoglu, në hijen e të cilit po rritet dita-ditës, duke përfituar shumë nga eksperienca e tij në stërvitje.