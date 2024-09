Italia ngre alarmin, paralajmërohen shtrëngata të forta shiu

Një shqetësim i madh, i përqendruar aktualisht në zonën e Ballkanit, do të çojë në një përkeqësim gradual të kushteve të këqija të motit në Itali, me reshje të shpërndara në gjithë territorin, veçanërisht në sektorët e Adriatikut, më të përhapura dhe të vazhdueshme në Emilia-Romagna dhe Marche, raportojnë mediat italiane.

Për më tepër, formimi i një zone me presion të ulët mbi detin e poshtëm Tirren do të gjenerojë një intensifikimin e erërave veri-lindore mbi sektorët qendror-veriorë të Adriatikut.

Bazuar në parashikimet e disponueshme, Departamenti i Mbrojtjes Civile ka lëshuar një paralajmërim për kushtet e pafavorshme të motit.

Paralajmërimi parashikon reshje të përhapura dhe të vazhdueshme nga orët e para të ditës së nesërme, duke përfshirë shira ose stuhi, në Emilia-Romagna dhe Marche, dhe nga mëngjesi, reshje të shpërndara, duke përfshirë shira ose stuhi, në Abruzzo dhe Molise, veçanërisht në sektorët bregdetarë dhe në Kampania, Pulia dhe Bazilikata.

Këto dukuri do të shoqërohen me reshje të dendura shiu, aktivitet të shpeshtë elektrik (rrufe), stuhi lokale breshëri dhe me erëra të forta. Për më tepër, nga nesër herët në mëngjes priten erëra të forta deri në stuhi në Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna dhe Marche, veçanërisht në sektorët bregdetarë dhe Apenin.

Në bazë të fenomeneve të pritshme dhe të vazhdueshme, alarm i verdhë është vlerësuar për nesër në një pjesë të Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, në të gjithë territoret e Molise, Basilicata dhe Puglia, në një pjesë të Campania-s dhe Sardenjës.