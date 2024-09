Berisha: Punëtori gjerman i blen ushqimet shumë më lirë se pensionisti shqiptar, kjo është një dramë!

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka mbajtur fjalën e tij mbrëmjen e sotme para mbështetësve të tij. Gjatë fjalës së tij Berisha u shpreh se organizata kriminale e qeverisë së Edi Ramës me në krye kryehajdutin e të gjitha kohërave, në aktin më cinik, më të pashpirt, informoi se do rrisë pensionet me 4.1 përqind.

Ai u shpreh se ky vendim përbën një përqeshje, një përçmim, një përbuzje për qindra e mijëra pensionistë shqiptarë, shumica e të cilëve në mungesë të ndonjë ndihme tjetër, qajnë çdo ditë me lot mjerimi në skamjen në të cilën jetojnë. Berisha shtoi se gjatë këtyre ditëve ka lexuar se Gjermania rriti orën e punës në 15 euro. Ai theksoi se një shpërblim i tillë nuk mund të pritet të bëhet në Shqipëri. Kreu i PD tha se një punëtor gjerman merr në një ditë pensionin që marrin në një muaj mbi 300 mijë shqiptarë në pension. Ai shtoi se kjo është dramë.

Fjala e plotë:

Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme misionare dhe misionarë të kauzës së drejtë të shqiptarëve. Mirënjohjen më të pakufishme oratorëve të mrekullueshëm që përcjellin nga platforma e fjalës së lirë në mbarë Shqipërinë, të vërtetat për qytetarët shqiptarë. Të dashur miq, pasi trumbetoi me të madhe se do të rriste rrogat dhe pensionet si asnjëherë më parë, organizata kriminale e qeverisë së Edi Ramës me në krye kryehajdutin e të gjitha kohërave, në aktin më cinik, më të pashpirt, informoi se do rrisë pensionet me 4.1 përqind.

Ky vendim përbën një përqeshje, një përçmim, një përbuzje për qindra e mijëra pensionistë shqiptarë, shumica e të cilëve në mungesë të ndonjë ndihme tjetër, qajnë çdo ditë me lot mjerimi në skamjen në të cilën jetojnë. Të rrisësh, të deklarosh se po rrit 4 përqind pensionet e atyre që sot me rritjen e çmimeve në këto 11 vite, blejnë rreth 50 përqind më pak se sa blinin me pensionin e tyre në vitin 2013. Të dashur miq, po lexoja këto ditë se Gjermania rriti orën e punës në 15 euro. Sigurisht që një shpërblim i tillë nuk mund të pritet të bëhet në Shqipëri.

Por mendja më shkoi tek pensionistët tanë. Një punëtor gjerman merr në një ditë pensionin që marrin në një muaj mbi 300 mijë shqiptarë në pension. Një punëtor gjerman merr në dy ditë më shumë, 20-30 përqind se sa marrin në Shqipëri mbi 600 mijë pensionistë. Mirëpo Gjermania është Gjermani, Shqipëria është Shqipëri. Megjithatë, ka një krahasim tmerrësisht të dhimbshëm, punëtori gjerman i blen ushqimet më lirë se pensionisti në Tiranë. Dhe kjo është dramë. Pra miqtë e mi, ai merr një rrogë 30 herë më të madhe se pensionisti shqiptar, kurse ky i blen ushqimet 10 deri në 45 përqind më shtrenjtë se mesatarja e BE.