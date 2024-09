Financial Times/ Sekretarja britanike: Do shqyrtojmë skemën e Italisë për deportimin e emigrantëve në kampe drejt Shqipërisë

ANGLI- Sekretarja e Brendshme britanike Yvette Cooper ka hedhur poshtë qasjen e konservatorëve për të punuar me vendet evropiane për ndalimin e kalimeve të emigrantëve. Financial Times thekson se gjatë një dalje për mediat, Cooper tha se do të punonte "në partneritet" me qeveritë e huaja për të trajtuar këtë çështje.

Sekretarja e Brendshme sugjeroi që Britania e Madhe të konsideronte një skemë të ngjashme me planin e Italisë për përpunimin e emigrantëve në Shqipëri. Por ajo këmbënguli se skema e sapolindur ishte "shumë e ndryshme" nga plani i konservatorëve të Ruandës, të cilin Keir Starmer e anuloi me mbërritjen në Downing Street në korrik.

Çështja e rrëzimit të kalimeve me varka të vogla ka fituar edhe më shumë rëndësi ditët e fundit pas vdekjes së tetë emigrantëve në Kanal gjatë natës gjatë fundjavës. E pyetur pse autoritetet nuk mund t’i kthenin gomonet dhe t’i tërheqin ato në Francë, Cooper tha se ishte e rëndësishme të sigurohen që të kenë marrëveshje dhe partneritete të duhura me vendet e tjera evropiane.

"Unë mendoj se ka pasur një histori të vërtetë, nën qeverinë e mëparshme, pak të bërtitura përtej detit në vend që të ndërtohen ato partneritete në vend.Dhe ne duam të sigurohemi që ne i kemi ata që të ndjekin bandat dhe për të parandaluar këto kalime në radhë të parë, dhe gjithashtu, veçanërisht kur varkat janë gjithashtu në ujëra të cekëta, të parandalojmë që ato të përfundojnë me jetë, duke u humbur ndërsa shkojnë më tej”, tha ajo.

Starmer ndodhet aktualisht në Itali për një vizitë te kryeministrja Giorgia Meloni dhe kryeministri tha se ishte "i interesuar" për marrëveshjen e Italisë me Shqipërinë për të dërguar emigrantë atje pas shpëtimit në det. Sipas kushteve të marrëveshjes, Italia dërgon emigrantët e shpëtuar duke kaluar mbi det nga vende të tilla si Afrika e Veriut në Shqipëri për t’u përpunuar kërkesat e tyre për azil.

Cooper tha se skema e Italisë nuk po funksionon ende dhe ata nuk e dinë se si do të funksionojë, por tha se qeveria britanike do të shikojë se çfarë funksionon. Ajo shpjegoi se fokusi i planit të Shqipërisë ishte përqendruar në përpjekjen për të ngritur një sistem të shpejtë kthimi.

“Kjo është ajo që ata po përpiqen të bëjnë, një vendimmarrje me rrugë të shpejtë për rastet që njerëzit mbërrijnë në Itali që kanë ardhur nga vende kryesisht të sigurta. Ne mendojmë se ka mënyra alternative për të marrë vendime të shpejta dhe kthime për njerëzit që vijnë nga vende kryesisht të sigurta, por ne kemi thënë gjithmonë, Kryeministri ka thënë gjithmonë, ne gjithmonë do të shikojmë çdo gjë që funksionon," tha ajo.

Ajo tha se ata po shikonin gjithashtu punën parandaluese të Italisë me vendet e Afrikës së Veriut për të parandaluar kalimin e anijeve në radhë të parë, si dhe përpjekjet për të trajtuar shpejt bandat dhe kthimin e emigrantëve nëse kërkesat e tyre për azil nuk pranoheshin.

Cooper tha se ndryshimet më të mëdha ishin duke luftuar bandat kriminale që operojnë kalimet dhe duke punuar me vende të tjera evropiane për të shkatërruar rrjetet e kontrabandës. Kjo vjen pasi qeveria punësoi Martin Heëitt, ish-kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shefave të Policisë, si Komandant të Sigurisë Kufitare. Cooper tha se qeveria po përmirësonte punën e zbatimit, duke rekrutuar policë dhe oficerë shtesë, oficerë sigurie për të ndjekur bandën dhe duke punuar në partneritet shumë më të ngushtë me teknologjinë e re në vend.