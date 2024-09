Mediat italiane i bëjnë jehonë shqiptarit Ismajli: E neutralizoi plotësisht Vlahovic

Te Juventusi i Thiago Motta, në barazimin e dytë radhazi 0-0, ishte Dusan Vlahovic ai që u dallua veçanërisht në një mënyrë negative. Serbi u shfaq si një kopje e largët e lojtarit të admiruar në dy ndeshjet e para të kampionatit, kur i udhëhoqi bardhezinjtë me gola.

“Tuttosport” e kritikoi ashpër, me këtë gjykim që shoqëronte notën 4.5 në raportin e ndeshjes për të: “Gjithmonë i parashikueshëm në veprimet e tij, ose i neutralizuar plotësisht nga Ismajli. Në fillimin e pjesës së dytë u gjend i vetëm, pas një goditje nga këndi të Douglas Luiz, por e zgjodhi keq kohën dhe e dërgoi topin pa adresë. Pak më vonë, i vetmi “blic” i Nico e vë atë ballë për ballë me Vasquez. Portieri i Napolit ishte i sigurt, sulmuesi serb shumë më pak”.

TMW ishte më e butë në vlerësim, me notën 5.5. Ky ishte vlerësimi më i lartë që iu dha serbit pas ndeshjes ndaj Empolit: "Topat i vijnë kryesisht me shpinë nga porta, kështu që bëhet e lodhshme. Megjithatë, ai pati mundësi. Rasti më i mirë kur Gonzalez e nxori një kundër një me Vasquez, por sulmuesi bardhezi goditi keq. Një film që e kemi parë tashmë; nervozohet shumë dhe nuk mund të hamendësojë më asgjë".

Vlerësimet e Dusan Vlahovic

TMW: 5.5

“Gazzetta dello Sport”: 5

“Corriere dello Sport”: 5

“Tuttosport”: 4.5

“Corriere della Sera”: 5

“La Republica”: 5