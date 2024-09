Mbappe, lojtar skuadre: Nuk ka rëndësi kush i ekzekuton penalltitë, por të kthehen në gola

Pasi mposhti Real Sociedad jashtë fushe 2-0, me dy golat e shënuar nga penalltia, Kylian Mbappé nuk i kushtoi rëndësi se kush duhet ta marrë përgjegjësinë e goditjes nga pika e bardhë: “Nuk ka rëndësi kush i ekzekuton penalltitë, e rëndësishme është se në 4 penallti janë shënuar 4 gola”.

Kjo në lidhje me alternimin që po bën me Vinicius Jr për t’I ekzekutuar penalltitë te Real Madridi. Nga 4 penalltitë që merenguesit kanë marrë në këto 5 ndeshje të La Liga-s, dy janë shënuar nga braziliani dhe dy nga francezi. Kjo ishte përgjigja që bota mori pas pyetjes se cili do të ishte goditësi i penalltive në skuadrën e bardhë këtë sezon dhe që nxiti thashethemet për një betejë të mundshme egosh.

“Ne përpiqemi të kërkojmë njëri-tjetrin në ndeshje. E praktikojmë këtë në stërvitje dhe vazhdimisht punojmë që të jemi në gjendje ta plotësojmë njëri-tjetrin në mënyrën më të mirë. Vinícius është një lojtar i madh, bën shumë gjëra për Real Madridin. Unë jam shumë i lumtur që luaj me të”, – shtoi ylli francez.

Mbappé ka realizuar 3 gola në 5 ndeshje në La Liga, dy prej tyre me penallti, ndërsa dy golat e Vinicius këtë sezon kanë ardhur nga pika e bardhë. Duhet theksuar se ky i fundit ishte në krye të këtyre goditjeve sezonin e kaluar, para ardhjes së yllit francez.