Horoskopi javor nga Paolo Fox, UJORI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

UJORI

Ditë pas dite

E premtja dhe e shtuna janë dy ditët e vetme të ndrydhura. Tregohuni të kujdesshëm dhe të përmbajtur.

Për pjesën tjetër, keni një javë shumë interesante përpara.

Dëshira për risi rritet dita-ditës: idealja do të ishte të kishit në krah një person të aftë për t’ju kuptuar dhe për të mbajtur hapin me ju.

E mërkura dhe e enjtja do të jenë 48 orë fitimprurëse për punë.

E diela kushtuar dashurisë, takimeve të reja, miqësive. Ju duhet të planifikoni diçka argëtuese.

Dashuria

Krijimtari yjore. Do të jeni në gjendje të reagoni drejt ndaj atyre që nuk ju pëlqejnë.

Do të kërkoni bashkëpunim. E diela vlen për t’iu afruar personit që ju pëlqen.

Puna

Përfitoni nga mundësitë e reja dhe mos kini frikë nga ndryshimet. Jupiteri punon në favorin tuaj.

Fat

Data 19 do të jetë një nga ditët më interesante të javës.

Vlerësimi me yje: ★★★★★

