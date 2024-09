Horoskopi javor nga Paolo Fox, DEMI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

DEMI

Ditë pas dite

E hëna dhe e marta do të jenë dy ditë të dobishme për të bërë përparim në punën tuaj.

Ju duhet të filloni të kërkoni për pika të reja referimi që do t’ju ndihmojnë në të ardhmen.

Një lajm interesant në horizont.

Nëse keni një takim të rëndësishëm ose një diskutim me peshë, duhet të përqendroheni të premten dhe të shtunën, kur Hëna do të kalojë në qiellin tuaj.

Dashuria

Me Mërkurin do të gjeni logjikën dhe dëshirën për të vepruar.

Hiqni dorë nga e kaluara e trishtuar ose një ndarje.

Nëse ka ndonjë problem, duhet të flisni për të me qetësi.

Diskutime dhe debate janë të mundshme, por do të zgjidhen gjatë fundjavës.

Puna

Kujdesuni për shpenzimet tuaja, sepse jeni në gjendje të vështirë financiare dhe nuk jeni në gjendje të kurseni asgjë.

Fat

Lëvizni me kujdes gjatë gjithë javës.

Vlerësimi me yje: ★★★★

