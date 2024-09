Horoskopi javor nga Paolo Fox, DASHI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

DASHI

Ditë pas dite

Java do të fillojë me pak nervozizëm. Të hënën, në fakt, mund të ndiheni pak të shqetësuar ose të lodhur që në mëngjes: për shkak të angazhimeve të shumta që po kryeni.

Për fat të mirë, të mërkurën dhe të enjten mund të mbështeteni në energjinë që Hëna në shenjën tuaj do të fusë tek ju.

E diela pritet të jetë një mbyllje intriguese e javës.

Dashuria

Mendjen dhe zemrën do ta keni diku tjetër, kështu që nuk do të keni kohë për ndjenjat dhe partnerin tuaj.

Ata që janë ndarë do të jenë në kërkim të gjërave të reja edhe nëse dikush do të marrë ende kohë.

Ata që janë vetëm nuk duhet të humbasin shpresën: do të rifillojmë nga data 23.

Puna

Do të jeni plot kreativitet dhe do të jeni në gjendje të bëni propozime, të ndryshoni një projekt ose orar ose të impononi një diktat.

Fat

Vini bast gjithçka në zemrën e javës.

Vlerësimi me yje: ★★★★

