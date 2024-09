U kap me kamera të fshehtë në bisedë erotike me një mashkull, reagon prifti i Elbasanit: Kurth i ngritur nga levat serbo-greke

At Nikolla Xhufka, prifti kontravers i Elbasanit, ishte protagonist i një kamere të fshehtë në një emision televiziv, ku u publikuan bisedat e tij me kontekst erotik me një mashkull.

Një person nga stafi i emisionit "Piranja" i shkruante Xhufkës duke i kërkuar marrëdhënie intime, ndërkohë që ky i fundit shprehte tundimin e tij.

Sot, Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqipërisë, e drejtuar nga Anastas Janullatos ka reaguar sërish duke thënë se Nikolla Xhufka nuk është pjesë e Kishës Shqiptare.

Ndërsa vetë Xhufka ka dalë me një deklaratë për mediat në rrjetet sociale, duke e quajtur "montazh" kamerën e fshehtë ndaj tij, teksa pretendon se është vënë në qendër të sulmeve dhe kurtheve nga Kishat serbe, greke dhe ruse, për shkak se sipas tij, ka guxuar të denoncojë uzurpimin e Kishës shqiptare nga Greqia dhe të Kishave të Kosovës nga Serbia.