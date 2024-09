Prokurori kërkon 200 vite burgim për kartelin italo-shqiptar të drogës!

Gjyqi i lindur nga hetimi i DDA-së së Bolonjës, i cili në verën e vitit 2023 çoi në arrestimin e 13 personave me banim në Forli, është drejt përfundimit.

Mes tyre shoferi italian i kamionit, Gianluca Fiore.

Dënime deri në njëzet vjet burg, në total gati 200 vjet burg, për 17 të pandehur. Gjyqi, me procedurë të shkurtuar, për akuzën e rëndë të trafikut ndërkombëtar të drogës, po shkon drejt përfundimit me kërkesat e prokurorit të DDA, Bolonez Roberto Ceroni, të bëra në seancën paraprake, me gjyqtare Nadia Buttelli.

Të pandehurit, një organizatë italo-shqiptare, kryesisht banorë të zonës së Forlit, u kapën me rreth 114 kilogramë kokainë, 37 kilogramë hashash dhe më shumë se një milion euro para në dorë.

Një nga detajet pikante ishte se shumë nga pakot e kokainës mbanin të stampuar përsipër fytyrën (portretin) e Pablo Escobar, ish-bosit të kartelit Medelin në Kolumbi.

Hetimi nga i cili lindi gjykimi ishte zhvilluar gjithashtu në një linjë tjetër; hetimet kishin përfshirë edhe ish-deputetin Forlivese të Ligës, Gianluca Pini, i cili u arrestua në vitin 2023 dhe qëndroi në burg për disa ditë, përpara se të binte dakord, në mars, me një dënim total prej një viti, 11 muaj e 14 ditë, me pezullim me kusht, për episode korrupsioni që i kundërshtuan prokurorët e Forlit dhe Bolonjës.

Megjithatë, Pini sipas hetimeve rezulton se nuk u përfshi kurrë në trafikun ndërkombëtar të drogës, i cili u vu nën vëzhgimin e gjyqësorit të Bolonjës, shkruan “Ilrestodelcarlino”.

Kjo e fundit madje i referohet prokurorit të çështjes, sipas të cilit organizata “ka trafikuar lumenj droge nga Shqipëria”.

Mes të arrestuarve për trafik droge, në qershor 2023, ishte edhe një shofer kamioni nga Forli, Gianluca Fiore, mik i ish-deputetit Pini, ndaj të cilit u kërkuan 14 vjet.

Burri dukej se ishte pronar i një kompanie kamionësh dhe logjistike, në marrëdhënie me persona me origjinë shqiptare, disa me dosje të rënda droge.

Procedimi filloi me një arrestim të kryer nga Forli Flying Squad, në dhjetor 2019, si pjesë e një hetimi nga Prokuroria e Forlit për një aktivitet të trafikut të drogës të kryer nga një grup personash, përfshirë të huaj.

Hetuesit besonin se një nga furnizuesit e grupit ishte Gianluca Fiore nga Forli, në marrëdhënie me njerëz me origjinë shqiptare, disa me të dhëna të rënda droge.

Një nga bashkëpunëtorët e tij, për shembull, kishte transportuar mbi 30 kilogramë heroinë në vitin 2004 dhe kishte qenë pjesë e një shoqate kriminale nga e cila ishin gjetur mbi 300 kilogramë heroinë.

Në gusht 2020, u arrestuan dy vëllezër italianë, të cilët po sillnin 28 kilogramë kokainë në Itali nga Belgjika, në bordin e një kamioni të ndjekur nga një makinë, në të cilën udhëtonin Fiore dhe një shqiptar, të cilët gjithashtu u ndaluan dhe u kontrolluan.