CR7 kritikon Ten Hag: Nuk mund t’i thuash disa gjëra, apo ta rindërtosh një klub pa e njohur atë

Cristiano Ronaldo nuk është dikush që e “kafshon gjuhën”, lëre më nëse duhet të flasë për Erik ten Hag, ndoshta trajneri i parë dhe i vetëm që e uli në stol për shkak të një zgjedhjeje teknike në karrierën e tij.

Në një intervistë me “FiveUK”, ylli portugez e kritikoi trajnerin e “Djajve të Kuq”: "Nëse je trajner i Manchester United, nuk mund të thuash se nuk do të luftosh për Premier League ose Champions League. Mund të thuash: Ndoshta ne nuk e kemi potencialin e duhur, por do të përpiqemi. Kur je te Manchester United duhet të synosh gjithmonë majat, fitimin e trofeve".

CR7 pastaj përpiqet t’i sugjerojë trajnerit holandez se si të sillet: "Nëse Ten Hag do të dëgjonte Ruud van Nistelrooy…, ndoshta ai mund ta ndihmonte. Ruud e njeh klubin, Manchester United duhet të dëgjojë djemtë që ishin atje më parë. Njerëz si Rio (Ferdinand), Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson e njohin më së miri AND e Manchester United. Nuk mundesh, nuk mund ta rindërtosh një klub, pa e njohur më parë.

Manchester United ka nevojë për kohë, sepse është ende një nga klubet më të mira në botë, por duhet të ndryshojë. Kjo është e vetmja mënyrë. Mesa shoh, kanë filluar të ndryshojnë që nga struktura e klubit, presidenti, infrastruktura, gjithçka. Jam i kënaqur, sepse gjërat vërtet po ndryshojnë. Ndonjëherë nuk mund t’i kontrollojmë disa aspekte të jetës sonë, por ajo që është bërë është bërë".