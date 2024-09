Mbappé nuk pranon ndërmjetësimin, do ta çojë PSG-në në gjykatë për 55 milionë euro

As ndërhyrja e LFP (Ligue de Football Professionnel) nuk ishte e mjaftueshme për të rivendosur paqen mes Kylian Mbappé dhe PSG-së. Në një deklaratë dërguar AFP, përfaqësuesit e sulmuesit të Real Madridit bënë me dije refuzimin e kërkesës për ndërmjetësim me klubin francez, për t’i dhënë fund mosmarrëveshjes financiare që ka përfshirë palët.

Më 8 gusht, ish-sulmuesi i PSG-së e çoi çështjen e pagave dhe shpërblimeve në gjykatë, duke kërkuar pagesën e 55 milionë eurove nga klubi i tij i mëparshëm. Mëngjesin e djeshëm u organizua një takim mes avokatëve të Mbappe dhe atyre të PSG-së.

Komisioni ligjor duket se i ka bindur të dyja palët që t’i drejtohen ndërmjetësimit, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje pa shkuar më tej në planin ligjor. Konflikti buron nga një kontratë verbale e gushtit 2023, kur Kylian Mbappé u përjashtua nga turneu veror. Në një letër të avokatit të tij, sulmuesi propozoi uljen e shumës së disa bonuseve, duke lejuar kështu klubin të kursente para, por marrëveshja nuk u nënshkrua kurrë zyrtarisht.

Kështu, ylli francez kërkon një bonus prej 30 milionë euro bruto (i ashtuquajturi “bonus besnikërie”, që duhet ta kishte marrë në shtator 2023), përveç pagave të prillit dhe majit 2024. Kapiteni i kombëtares franceze gjithashtu iu drejtua UEFA-s, e cila mund t’i ndalojë PSG-së të bëjë lëvizje (hyrje dhe dalje) në sesionet e ardhshme të transferimeve.