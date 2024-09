Boban ‘thumbon’ Ibrahimovic: Shpresoj ta ketë kuptuar rolin e tij, gaboi që shpërbëri ekipin e titullit

“Fatkeqësisht jemi ende në gjyq, por sigurisht që mund të flasim për kuqezinjtë. Për mua Milani është gjithmonë Milani”. Zvonimir Boban nuk harron të shkuarën e tij dhe, pavarësisht përfundimit të stuhishëm të bashkëpunimit të fundit me “Djallin”, rikthehet të flasë mbi klubin që e bëri të madh në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”.

Ai nuk përmbahet në kritika për kuqezinjtë, referuar disa zgjedhjeve: "Ibrahimovic është një gjeni dhe na dha një dorë të madhe kur vendosi të kthehej te Milani. Megjithatë, nuk e kam kuptuar ende rolin e tij tashmë te Milani.

Nuk i identifikoj dot përgjegjësitë drejtuese që ka marrë përsipër. Shpresoj se do t’i kuptojë ato, sepse në fund të fundit do të jetë ai që do të gjykohet, jo Moncada. Për mua gaboi që shpërbëri ekipin e titullit të fundit".

Për zgjedhjen e Fonseca si trajner, në vend të Piolit, legjenda kroate e futbollit shtoi: "Me të vërtetë e respektoj punën që bëri te Shakhtar, Lille dhe në fillim me Romën. Ai sapo ka ardhur te Milani dhe duhet t’i japim kohë. Më shqetëson fakti që nuk e ka kuptuar cili është sistemi i duhur për skuadrën që ka.

Shpresoj të korrigjohet taktikisht, sepse përtej rezultateve jo të mira, problemi te Milani është loja aspak bindëse. Për momentin gaboi Theo dhe Leao, por pastaj ndryshuan ndeshjen. Le të rregullojnë gjithçka brenda grupit, ata janë djem të mirë dhe i nevojiten shumë Milanit. Ende komunikoj me Maldinin, është një mik i madh dhe do të mbetet i tillë për gjithë jetën”.

Në këtë rrëfim “pa dorshka”, Boban u ndal edhe te lamtumira e tij nga UEFA (ku ishte kreu i futbollit) i datës 27 janar: "Kam bërë shumë kompromise në jetën time, madje më vjen turp për disa prej tyre. Sidoqoftë, përballë uzurpimit dhe politikës së pastër të atyre që, për të mbrojtur interesat personale, njollosin të gjithë futbollin dhe institucionet e tij, nuk ishte e mundur të vazhdohej.

Lamtumira ime ishte një vendim i pashmangshëm, megjithëse i dhimbshëm. Prej vitesh kemi parë teknokratë të tërbuar në sistem, njerëz që mendojnë se janë më të rëndësishëm se vetë futbolli, lojtarët, trajnerët, skuadrat. Nuk kam folur më me Ceferin, më vjen keq si përfundoi marrëdhënia jonë”.