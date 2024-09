Mediat greke nxjerrin raportin e Financial Times: Greqia, vendi i dytë më i varfër në Evropë

E përditshmja prestigjioze Financial Times, media e shkruar me ndikim të gjerë global ka publikuar një raport ku evidenton se Greqia është vendi i dytë më i varfër në Evropë dhe paralajmëron madje se së shpejti do t’ia kalojë edhe Bullgaria, raporton noa.al.

Ajo që bën habi sipas raportit, është se ekonomia greke arrin në një mënyrë apo tjetër të shënojë rritje, e cila është më e lartë se mesatarja e Eurozonës, por këto ecuri prej shumë vitesh nuk reflektojnë në përditshmërinë e grekëve, të cilët vazhdojnë të përjetojnë një dimër që përkeqësohet vazhdimisht.

Nga të dhënat rezulton se qytetarët e vendit janë në fund të Evropës, për sa i përket të ardhurave reale dhe sigurisht fuqisë së tyre reale blerëse.

Pak a shumë, kjo do të thotë se pavarësisht rimëkëmbjes që po ndodh në ekonominë greke, qytetarët e saj po varfërohen dhe nuk përjashtohet që situata të përkeqësohet gjatë periudhës së ardhshme, vërehet në raportin e FT.

Raporti vëren edhe se vendi fqinjë, tani krahasohet me Bullgarinë për nga fuqia blerëse e qytetarëve.

Për më tepër paralajmërohet se ende ekonomia greke nuk ka arritur të “kapë nivelet e parakrizës".

Rritja e ekonomisë greke duket se ka rritur pak standardin e jetesës së grekëve në krahasim me mesataren e BE-së në vitet e fundit, por jo aq sa për t’i larguar nga pozicioni i tyre si më të varfërit në Eurozonë.

Ekonomia dhe të ardhurat greke

Vlen të theksohet se GDP-ja për frymë e Greqisë ishte e ngjashme me atë të mesatares së BE-së. deri në vitin 2009. Që atëherë, kanë kaluar 15 vjet dhe Greqia ka shënuar vetëm rënie duke u ulur me 10 vende që rritën standardet e jetesës përmbi ato të Greqisë. Tani Greqia është vendi i dytë më i varfër në BE pas Bullgarisë dhe mbetet e fundit në Eurozonë.

"Ndërsa hendeku me Bullgarinë ngushtohet ndjeshëm, nuk është e paarsyeshme të pritet që Greqia së shpejti të bëhet vendi më i varfër në BE", theksohet në artikullin e FT-së që citojnë sot mediat greke, duke shkaktuar shumë debate në skenën politike greke.

Por si bashkëjetojnë këto histori të kundërta të rimëkëmbjes së fortë dhe varfërisë?

Përgjigjja, sipas FT, qëndron në vazhdën e krizës financiare dhe masave shtrënguese që pasuan. Shpenzimet e Greqisë u shkurtuan dhe taksat u rritën për të siguruar një paketë shpëtimi nga FMN dhe BE, duke shtrydhur bizneset dhe familjet dhe duke shembur ekonominë, thuhet në raport.

Si rezultat, ekonomia greke është aktualisht rreth 19% më e vogël se sa ishte në vitin 2007, pavarësisht rimëkëmbjes së vendit pas pandemisë, ndërsa ekonomia e BE-së në tërësi është rritur me 17%.

Siç raporton FT, pagat reale ranë në mënyrë të qëndrueshme deri në vitin 2022 – të dhënat më të fundit të disponueshme të OECD. Ato ranë me 30% nga nivelet e para krizës.

Raporti nxjerr në pah gjithashtu se ka shqetësime për perspektivat ekonomike afatgjata të vendit, në sfondin e ndryshimeve klimatike dhe problemit demografik.

Shifrat për varfërinë në Greqi janë shqetësuese

Por ka edhe elementë të tjerë që konfirmojnë kushtet e vështira me të cilat po përballen qytetarët në Greqi. Në vitin 2023, ekonomia greke regjistroi një rritje prej 2%, por varfëria nuk u ul.

Sipas ELSTAT, në vitin 2023, 26,1% e burrave dhe grave greke ishin në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social, pra 2,658,400 persona. Në vitin 2022 shkalla e varfërisë ishte 26.3%.

Duhet të theksojmë se për Eurostatin dhe ELSTAT-in termi “varfëri” nënkupton atë që në jetën e përditshme komsoderohet varfëri apo skamje absolute. Kufiri i nivelit të varfërisë është vendosur në 6,030 euro në vit për person dhe 12,663 euro për një familje me dy të rritur dhe dy fëmijë nën 14 vjeç.

Fakti që përqindja e të rinjve të moshës 18-24 vjeç që jetojnë në kushte të privimit të rëndë material dhe social shihet si jashtëzakonisht shqetësues dhe është më shumë se dyfishi i ekuivalentit evropian.

Konkretisht, në vitin 2023 14,7% e të rinjve të moshës 18-24 vjeç jetonin në kushte të privimit të rëndë material dhe social. Pas tyre pasojnë gratë, me 14,1%, personat mbi 55 vjeç, me 13%, ndërsa meshkujt kanë norma pak më të ulëta të privimit material dhe social, me 12,9%.

Kujtojmë se privimi material dhe social nuk është i njëjtë me varfërinë, pasi nuk llogaritet në bazë të të ardhurave, por në aksesin në mallrat dhe shërbimet e nevojshme – nga ushqimi dhe strehimi, te rekreacioni, mundësia e pushimeve njëjavore dhe shpenzime të jashtëzakonshme.

Varfëria e fëmijëve

Greqia ka gjithashtu rekorde negative në varfërinë e fëmijëve, pasi në vitin 2023 pothuajse 22% e të miturve ishin në rrezik të varfërisë (krahasuar me 18.3% të të rriturve), sipas një raporti të fundit të GSEE.

INE-GSEE vë në dukje se ndërsa shoqëria greke u duk se po përmirësohej pas krizës – me një moment historik në vitin 2015, kur 1 në 4 familje me fëmijë në ngarkim jetonte nën kufirin e varfërisë relative. Por që nga viti 2020, treguesit e varfërisë po tregojnë një përkeqësim të mëtejshëm. Për shembull, në vitin 2022, 22,3% e familjeve me fëmijë në ngarkim në Greqi jetonin nën kufirin e varfërisë, krahasuar me 17,4% në BE-në e 27. Në vitin 2023 pati një de-përshkallëzim margjinal, vetëm 0,3 pikë përqindje. /noa.al