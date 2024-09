Kapiteni i Brazilit: Po kalojmë një moment shumë të vështirë, zgjidhja nuk vjen dot nga… Neymar

Danilo, mbrojtësi i Brazilit dhe kapiteni i “Seleçao”, foli në mikrofonat e mediave vendase, pas humbjes 1-0 ndaj Paraguajit, duke i vendosur fytyrën e vet gjithçkaje. Ai u përpoq të shpjegonte arsyet e humbjes së pesë herë kampionëve të botës:

"Duhet të kemi përulësinë për ta pranuar se po kalojmë një moment të vështirë. Të gjithë e dimë se jemi në një fazë tranzicioni, ka shumë të rinj në kombëtare. Lojtarët e mbajnë topin shumë, mund ta përdorim këtë si justifikim, por duhet të gjejmë mjetet për ta kapërcyer problemin. Për Brazilin kanë rëndësi vetëm rezultatet”.

Paraguaji luajti një ndeshje shumë intensive, gjë e cila megjithatë nuk e ngushëllon Danilon: "Ne duhet të gjejmë mjetet për të fituar përtej kësaj, pasi kjo është dinamika e kualifikueseve. Kështu do të jetë gjithmonë, kudo që të luani. Ne nuk mund të justifikohemi me këtë.

Nëse humbasim energjinë me këtë gjë, atëherë do të na mungojë energjia për të bërë atë që është e nevojshme, të fitojmë ndeshjet. Vetëm fitimi i ndeshjeve të jep paqen mendore, është e gjitha një cikël qetësie për t’u stërvitur më mirë, për t’u përgatitur.

Më mirë, siç e thashë, të kemi përulësinë për ta pranuar se ky është një moment i ndërlikuar, moment paqëndrueshmërie. Duhet të gjejmë mjetet për të dalë nga ky moment sa më shpejt të jetë e mundur, sepse jemi në një zonë të pakëndshme”.

Ndjenjat në dhomat e zhveshjes janë mjaft të parashikueshme: "Kishte indinjatë dhe zhgënjim pas humbjes, nuk mund të ndodhë ndryshe. Sigurisht që duhet të ketë trishtim, por një trishtim që të shtyn të përmirësohesh. Dhe këtë po përpiqemi të bëjmë.

Nuk ka kuptim të qëndrojmë këtu për të dhënë shpjegime, për të gjetur justifikime. Nuk mund të vazhdojmë të mendojmë se kur do të kthehet Neymar, duhet të gjejmë mjetet me këtë grup, me këto lojtarë, që të mund t’i fitojmë ndeshjet”.