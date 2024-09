Shqiptari i dënuar me burg përjetë masakron dy gardianë të burgut

MBRETËRIA E BASHKUAR- 36-vjeçari shqiptar Koçi Selamaj, i dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia në Mbretërinë e Bashkuar, për vrasjen e mësueses Sabina Nessa, do t’i duhet të qëndrojë edhe më gjatë në burg, pas një dënimi të ri me 4 vjet e 6 muaj heqje lirie, pasi dhunoi dy gardianë burgu. I quajtur si “Monster Mansion”, Selamaj 36-vjeç ka sulmuar me mjete të forta, dy gardianë në burgun Frankland, County Durham, ku vuan dënimin me burg përjetë.

Siç raportohet Selamaj pranoi se kishte plagosur një person me dashje dhe kishte sulmuar një tjetër, duke i shkaktuar lëndime të vërteta trupore. Ai vuan dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen brutale të Sabinës, teksa ajo po shkonte në një lokal në Kidbrooke, Londra Juglindore, për të takuar një mik të vjetër.

Mësuesja e shkollës fillore, 28 vjeç, ra në pritën e ngritur nga Selamaj dhe u rrah për vdekje, ndërsa sulmi u konsiderua i paramenduar dhe grabitqar nga të huajt. Gjykata e Newcastle Crown dëgjoi se stafi i burgut kishte ndërhyrë kur dëgjoi goditje që vinin nga qelia e vrasësit. Ata hynë për të parë se çfarë ka ndodhur dhe zbuluan se tualeti i tij ishte shkatërruar.

Selamaj më pas i kërcënoi gardianët duke mbajtur në dorë një copë porcelani. Ai goditi një oficer duke i shkaktuar një plagë në gju dhe në parakrah përpara se të godiste të dytin dy ose tre herë në fytyrë. Selamaj, i cili tani ndodhet në burgun e sigurisë së lartë të Broadmoor, do të vuajë dënimin shtesë pas dënimit minimal prej 36 vitesh të burgimit të përjetshëm për vrasjen e Sabinës. Ai u dënua në mungesë për vrasjen e Sabinës në prill 2022 pasi refuzoi të merrte pjesë në gjykatë.