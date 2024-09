Nainggolan zbulon sekretet: Brozovic ishte më i forti në disko, në fund të mbrëmjes nuk e njihnim më njëri-tjetrin…

Radja Nainggolan flet “pa dorashka”, bëhet kryelajm sa herë hap gojën. E bëri këtë në podcastin “Gurulandia”, në të cilin ish-mesfushori i Interit u rrëfye për gjithçka, nga përvojat e tij profesionale deri te marrëdhënia me shokët e skuadrës.

Për shembull, përmendi Brozovic, mesfushorin kroat me të cilin Nainggolan ndau vitet e tij tek Interi. Belgu zbuloi një prapaskenë mjaft interesante për Brozovic: “Në disko, ai ishte më i forti. Në fund të mbrëmjes nuk e njihnim më njëri-tjetrin (ishin të bërë tapë)”.

Më pas foli për largimin nga Roma: "Lamtumira ime? Ishte një drejtor, që më bëri të ndihesha i rëndësishëm, por më pas donte të më shiste pa më thënë asgjë. Kjo është arsyeja pse zgjodha të largohesha, por nëse e dija që pas gjashtë muajsh do të largohej ky drejtor, me siguri do të kisha qëndruar te Roma”.

Më tej, duke iu referuar transferimit në vitin 2018, shtoi: “Në fillim më bënë një pyetje provokuese, duke më kërkuar nëse isha i lumtur tek Interi. Unë u përgjigja po, sepse isha i lumtur, por trishtimi im për largimin nga Roma ishte më i madh”.

Duke folur për Interin, belgu hodhi dritë edhe mbi marrëdhënien e tij me Antonio Conte, trajnerin aktual të Napolit: "Marrëdhënie e shkëlqyer, sepse për mua njerëzit e sinqertë dhe të drejtpërdrejtë janë më të respektuarit. Lojtarët gjithmonë thonë që, nëse nuk luajnë, është për shkak të trajnerit. Nga ana tjetër, Conte u tregua shumë korrekt me mua tek Interi”.