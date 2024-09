Kombëtarja, prognoza e Serie A, rivalët e Interit për titull…; Paolo Maldini flet për gjithçka

Paolo Maldini, ish-mbrojtësi i madh i Milanit, i cili ishte edhe menaxher i kuqezinjve deri në vitin 2023, foli për mediat e pranishme në “Coverciano”, me rastin e çmimit “Nereo Rocco”:

Si e shihni kombëtaren e Italisë?

Ndonjëherë duhet durim, ndonjëherë ekuilibër. Dy dështimet për t’u kualifikuar në Kupën e Botës patën ndikim negativ edhe në idenë e vlerës së futbollit tonë. Suksesi kundër Francës do të ketë bërë shumë mirë për mjedisin.

Çfarë prognoze fillestare keni për Serie A?

Është ndoshta një kampionat që nuk vlerësohet shumë, por në nivel taktik, teknik dhe njohurish është padyshim në “top 3”. Kjo është shumë e qartë. Interi është ekipi më i kompletuar, ka pasur shumë ndryshime në skuadrat e tjera, të cilat ndoshta do të kërkojnë përmirësime për njëfarë kohe.

Çfarë raporti ke me Firencen?

Kam ardhur shumë herë këtu si kundërshtar, shpesh me kombëtaren. Përtej kujtimeve me Milanin, kam përjetuar shumë momente edhe me kombëtaren italiane.

Çfarë mendoni për Fiorentinën?

Ndërrimi i trajnerit, lojtarët e shumtë të rinj… Duhet kohë, ndonjëherë ka padurim, por futbolli nuk bëhet me shkopin magjik.

A është transferimi i Adli te Fiorentina një zgjedhje me të cilën jeni dakord?

Ai është një lojtar që gjeti shumë hapësirë ​​sezonin e kaluar te Milani, më shumë se kur isha drejtues atje. Mendoj se ai mund të japë shumë, ka gjeometri të shkëlqyer loje, është djalë i nivelit të lartë.

A jeni mërzitur duke kaluar kaq shumë kohë në shtëpi?

Jo, sepse karriera ime ka qenë e gjatë dhe kërkuese, edhe si menaxher. Këto periudha pushimi janë gjithashtu të shëndetshme.

Nuk po ju pyesim për Milanin?

Me të drejtë…

A mund të bëjë Palladino mirë për Fiorentinën?

Ideja është të bëjë një kapërcim në cilësi në krahasim me debutimin e tij si trajner, i cili ishte i çmendur. Ai e shpëtoi Monzën për 2 vite radhazi, duke pasur shumë pak përvojë. Do t’i duhet kohë, jo vetëm pse ka ardhur në një mjedis të ri, por edhe duhet të punojë me shumë lojtarë të blerë së fundi.

Djali juaj, më në fund duket një futbollist shumë premtues…

Unë e njoh mirë atë, kam pasur gjithmonë pak dyshime. Ka lojtarë që shpërthejnë herët, si dhe të tjerë që vonohen. Ndoshta ai i përket kategorisë së dytë. Djali im, padyshim ka një cilësi që është e pazakontë në futboll, në shikimin e lojës. Ai është rritur edhe fizikisht. Ka nga ata që shpërthejnë në moshën 16-vjeçare, të tjerë pak më vonë. Tani është koha për të treguar se sa vlen.

Cili rival i afrohet më shumë Interit?

Milani përfundoi i dyti sezonin e kaluar, kështu që kuqezinjtë janë patjetër kandidatë për titullin. Edhe Juventusi, pa dyshim. Napoli dhe Roma bënë merkato të shkëlqyer verore. Këto janë gjithmonë skuadrat që do të luftojnë për triumfin përfundimtar.