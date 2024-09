E frikshme në Argjentinë! Presidenti i klubit kërcënon arbitrin me armë, në dhomat e zhveshjes

Një episod i rëndë tronditi futbollin argjentinas, pas ndeshjes mes Talleres dhe Boca Juniors. Në fund të ndeshjes, gjyqtari Andres Merlos raportoi se ishte kërcënuar me armë zjarri nga presidenti i Talleres, Andres Fassi, dhe truprojat e tij.

Me “bilbilin” e fundit të ndeshjes, që përfundoi me goditje dënimi, numri një i Talleres u drejtua drejt dhomës së zhveshjes së gjyqtarit, i shoqëruar nga dy persona të armatosur, duke e kërcënuar atë me armë. Andres Merlos zbuloi, në një intervistë për “DSports Radio”, detajet e asaj që ndodhi:

“Ajo që ndodhi është e trishtueshme dhe e dhimbshme. Nuk ka asnjë shpjegim për atë që bëri Fassi, i cili ka pandëshkueshmëri të jashtëzakonshme. Dy persona hynë në dhomën time të zhveshjes me armë zjarri. Gjithçka që duhej të bënin ishte të tërhiqnin këmbëzën.

Ata filluan të më bërtasin dhe të më thoshin se do të më vrisnin. Njëri nga të dy futi dorën në xhep dhe pashë kondakun e një arme. Unë kam qenë në ushtri dhe i njoh mirë armët. Ata filluan të më kërcënojnë, ndërsa unë bërtita: Ai ka një armë! Ata u larguan vetëm pasi unë bërtita”.

Merlos nënvizoi klimën e tensionit dhe deklaroi se jeta e tij ishte në rrezik, por gjithashtu saktësoi se nuk dëshiron të dorëzohet: “Nuk mund ta ndaloj arbitrimin, do të ishte si të pranoja mosndëshkimin e disa njerëzve”.

Në përgjigje të akuzave të Merlos, presidenti Andrés Fassi pretendoi se arbitri ishte i dhunshëm ndaj tij dhe deklaroi se donte të vazhdonte me një ankesë.

Sipas presidentit të Talleres, Merlos e ka goditur me grusht, ka sulmuar edhe zv.presidentin e klubit: “Në jetën time në futboll nuk kam parë kurrë diçka të tillë. Merlos na sulmoi dhe goditi zëvendëspresidentin. Nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë në futbollin tonë. Klubi do të kërkojë sqarime nga AFA, Federata Argjentinase e Futbollit.

Patjetër do të kalojmë në procedura ligjore me Merlos, i cili do të akuzohet penalisht. Ka shumë situata përreth, Talleres vazhdon të shihet në një mënyrë negative. Nuk kam dëgjuar kurrë në jetën time që një gjyqtar të godasë presidentin dhe zëvendëspresidentin. Ai donte të na sulmonte, më goditi me grusht dhe shkelmoi zëvendëspresidentin, të cilin e rrëzoi në tokë”.

Më pas Merlos iu përgjigj akuzave të FassI: “Nuk e di pse thotë se e godita. Nëse e bëra dhe ai ka një mavijosje në mollëza, pse nuk e tregoi?"