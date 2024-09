Moti i keq, zhduken 4 alpinistë në lartësinë 4600 metra në ‘Monte Bianco’. Çifti italian: Na shpëtoni, ose do ngrijmë për vdekje!

Sinjali SOS u dha të shtunën, në lartësinë mes kufirit italo-francez. Çifti kërkoi ndihmë pasi kishte mjegull të dendur dhe stuhi ere, kurse pika e emergjencës ndodhej vetëm 300 metra më poshtë, por nuk mund të lëviznin. Të zhdukur edhe 2 alpinistë koeranë

Moti i keq, zhduken në lartësinë 4600 metra në ‘Monte Bianco’ 4 alpinistë! Dy ditë kërkime pa sukses, çifti italian: Na shpëtoni, ose do ngrijmë për vdekje!Foto ilustruese

Dy alpinistë kanë dhënë sinjalin SOS nga “Monte Bianco” (Mali i Bardhë) me një thirrje të dëshpëruar që t’i shpëtonin, pasi ndryshe orët i kishin të numëruara dhe mund të vdisnin në lartësinë 4600 metra.

Autoritetet thanë se alpinistët janë një çift italian, teksa u raportua se dyshohet që edhe dy koreanë mund të kenë humbur gjithashtu gjurmët dhe po kërkohen.

Shkak ka qenë përkeqësimi i motit gjatë fundjavës, me mjegull dhe erë të fortë, veçanërisht në orët e fundit, që ka penguar edhe grupet e kërkim-shpëtimit. Sot (9 Shtator), autoritetet thanë se ishte dita e dytë e humbjes. Edhe pse ndodhen pak metra nga u lëshua sinjali, ngjitja në majë mbetet e pamundur për shkak të motit të keq dhe mjegullës së dendur, shkruan "La Repubblica".

“Nuk shohim gjë, ejani të na merrni, rrezikojmë të ngrijmë deri në vdekje”, u thanë shpëtimtarëve në telefonatën e fundit të dëshpëruar dy malësorët dyzet vjeçar, një grua dhe një burrë me origjinë liguriane dhe lombarde.

Sinjali për ndihmë u dha pak pas orës 17:30 të së shtunës pasdite (7 Shtator), kur alarmi ra në stacionin e shpëtimit malor të Luginës Aosta. Aktualisht mjekët i tremben rrezikut të hipotermisë, teksa dhe grupet e kërkim-shpëtimit po rrezikohen në lartësinë 4600 metra mbi nivelin e detit, pranë Tournette, në kufirin midis Italisë dhe Francës.

Edhe dy alpinistë të tjerë, me kombësi koreane, janë zhdukur prej po kaq orësh, por shpëtimtarët nuk e dinë as pozicionin e tyre.

Deri më tani, të gjitha përpjekjet për rikuperim kanë qenë të padobishme. Ato janë bërë nga toka dhe nga ajri, por kushtet e këqija të motit kanë përjashtuar çdo mundësi për të vazhduar me operacionet e shpëtimit.

Ekziston vetëm një mundësi shpëtimi për të shmangur vdekjen nga hipotermia: është streha Vallot, e cila ndodhet afërsisht 4300 metra mbi nivelin e detit dhe është një “bivuac” (tip guve e vogël për mjetet dhe rastet emergjente) emergjente me batanije brenda, që shpesh u ka dhënë strehë alpinistëve në vështirësi, por aty është e vështirë të arrihet për shkak të motit të keq, sepse nuk mund të shihet gjë.

As grupet franceze të shpëtimit të PGHM nuk arrijnë dot atje nga krahu tjetër, për shkak të erës dhe mjegullës, teksa kërkimet do rinisin sot. Temperaturat po bien ndjeshëm dhe gara me kohën për t’i shpëtuar 4 alpinistët bëhet edhe më e egër. Më parë ishin gjetur me vështirësi dy alpinistë zviceranë dhe dy koreanë, që për fatin e tyre gjendeshin në lartësinë 4100 metra, pra nën zonën e rrezikut.