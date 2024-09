Shqipëria përmbysje spektakolare me Ukrainën. Fiton 1-2 ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve

hqipëria ka fituar ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve, duke mundur me rezultatin 1-2 Ukrainën në “Epet Arena” të Pragës.

Sfida nisi me kuqezinjtë kërkues, të cilët iu afruan disa herë golit me Laçin, Asanin dhe Asllanin, por fati nuk ishte me ta.

Gjithsesi goli i parë erdhi në fillimin e pjesës së dytë, me ukrainasit që kaluan në avantazh falë Konoplyas në minutën e 49’. Por festa e tyre zgjati vetëm pesë minuta, pasi në të 54’-ën, ishte Ardian Ismajli që barazoi sfidën.

Të besuarit e Sylvinhos ishin sërish kërkues dhe pas një aksioni fantastik në minutën e 66’, ishte Jasir Asani ai që e finalizoi siç duhej për të përmbysur rezultatin.

Rastet ishin sërish aty për kuqezinjtë për të shënuar dhe golin e tretë me Manajn dhe Hoxhën, por pa mundur të tundnin rrjetën.

Kështu Shqipëria merr tre pikë në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve në Grupin B1, duke mundur dhe për herë të parë në histori Ukrainën pas 5 disfatave dhe 1 barazimi. Takimi i radhës për kuqezinjtë do të jetë në 10 shtator, pra 20:45 në “Air Albania” kundër Gjeorgjisë, e cila gjithashtu mori tre pikë në sfidën e parë pas fitores 4-1 me Republikën Çeke. Minutë pas minute

Mbyllet sfida

92’- Gjuan fortë Manaj, por topi përfundon jashtë.

Akordohen 3 minuta shtesë.

90’- Goditje dënimi në afërsi të zonës për Shqipërinë.

85’- Strakosha ndal një rast të rrezikshëm, pas gjuajtjes së Yarmlenko. Pozicion jashtë loje.

83’- Rey Manaj nuk i beson syve, teksa shikon gjuajtjen e tij me kokë të shkojë ngjitur me shtyllën e majtë.

82’- Dy zëvendësimet e fundit te Ukraina. Brazhko dhe Tsygankov largohen dhe në vendin e tyre e marrin, Malinoksky dhe Zinchenko.

78’- Ylber Ramadani rrëzohet në mesfushë, pas një goditje të marrë në fushë. Loja vazhdon normalisht.

77’- Aktivizohet Arbër Hoxha te Shqipëria, largohet Nedim Bajrami.

73’- Zëvendësimi i parë te Shqipëria. Medon Berisha merr vendin e Qazim Laçit.

72’- Tre zëvendësime te Ukraina. Largohen Shaparenko, Kabaiev dhe Sudakov, për t’i lënë vendin Yarmolenko, Pikhalonok dhe Vanat.

70’- Ismajli i kudondodhur. Mbrojtësi ndal një gjuajtje të Sudakov.

67’- Ndëshkohet Asani me karton të verdhë, për ndërhyrje të gabuar ndaj Mykolenko.

66’- GOOOOOOL SHQIPËRIA 1-2! Aksion model i kuqezinjve, me Mitajn që pason te Manaj. Sulmuesi asiston në mënyrë perfekte për Jasir Asanin, i cili në zonë me të majtën nuk fal dhe përmbys rezultatin.

63’- I vëmendshëm Starkosha, që pret një gjuajtje të fortë nga jashtë zone nga ana e Brazhko.

62’- Tjetër rasti i mirë për Ismajlin, që gjuan me kokë pas një krosimi të Asanit, por pret Trubin.

61’- Krosim i bukur i Asllanit, provon Ismajli me kokë, por topi devijohet në goditje këndi.

56’– Shpëton për mrekulli Shqipëria. Ismajli ndal një gol thuajse të sigurt për ukrainasit.

54’- GOOOOL SHQIPËRIA 1-1! Shënon Ardian Ismajli. Mbrojtësi përfiton nga një top i mbetur në zonë dhe e ndal në fundin e rrjetës, për të barazuar shifrat.

54’- Rey Manaj i afrohet golit me një gjuajtje të fortë nga jashtë zone, por Trubin me një pritje spektakolare e dërgon jashtë.

52’- Tjetër mundësi e mirë për Ukrainën. Tsygankov gjuan fortë, por e ndal Ismajli dy herë.

49’- Gol Ukraina 1-0! Zhbllokohet sfida, Konoplia me një gjuajtje të fortë në zonë, e ndal topin në fundin e rrjetës. Mesfushori shfrytëzon në maksimum një krosim nga e djathta dhe ia del të shënojë.

45′- Nis pjesa e dytë e takimit.

Mbyllet pjesa e parë.

45’- Akordohet 1 minutë shtesë.

44’- Goditje e rrezikshme e Brazhko me kokë. Topi shkon jashtë.

43’- Aksioni i parë i rrezikshëm i Ukrainës. Yaremchuk gjuan fortë, por pret Strakosha.

42’- Top i shkëlqyer i Manajt për Asllanin, por mesfushori vonohet dhe humb topin.

40’-Tjetër rast i artë për shënim për kuqezinjtë. Laçi gjuan pas një goditje këndi, por topi shkon ngjitur me shtyllën e djathtë.

39’- Gjuajtja e parë në portë për Shqipërinë. Asllani merr një top të shkëlqyer nga Bajrami dhe gjuan me të majtë, por pret Trubin, që e dërgon topin në goditje këndi.

36’- Ndalet lojë për pak sekonda. Qazim Laçi ka probleme me fytin, por do të vazhdojë të luajë.

31’- Iluzione goli të Shqipëria, pas një aksioni të rrjedhshëm, Bajrami kroson bukur në zonë, provon Asani me kokë, por nuk shkon në portë.

27’– Krosim i Hysajt nga e djathta, Manaj provon me kokë, por gjuajtja shkon mbi traun e portës.

24’- Manaj shpërdoron një rast shumë të mirë, pas një pasimi të marrë nga Asllani. Sulmuesi gabon në zonë, duke vonuar gjuajtjen. Arbitri akordon pozicion jashtë loje.

20’- Tjetër mundësi e mirë për Shqipërinë. Asllani kroson nga e majta, por Laçi nuk gjen dot topin, pak metra larg vijës fatale.

15’– Mitaj rrezikon me një top të mbajtur në afërsi të zonës. Mbrojtësi ia del të largojë rrezikun, duke pasur te Kumbulla, i cili fiton faull.

9’- Mundësi e artë shënimi. Mitaj futet bukur nga e majta dhe pason në zonë për Laçin. Gjuan mesfushori, por topi kalon pasqyrën e portës dhe shkon jashtë.

7’- Provon Ukraina nga e majta, Tsygankov gabon në fund. Rrëmben topin Hysaj dhe largon rrezikun.

4’– Top i gjatë për Jasir Asanin nga Ylber Ramadani, por sulmuesi nuk e arrtin dot topin, që shkon jashtë vijës fundore.

2’- Ukrainasit më kërkues në minutat e para. Vendasit luajnë në sulm, në kërkim të golit të parë.

0′- Starton sfida Ukrainë-Shqipëri.

