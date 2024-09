Klubet mund t’i marrin falas, ja super lojtarët pa kontratë dhe pa ekip

Pas mbylljes së afatit kalimtar të kësaj vere, disa lojtarë nuk mundën të gjenin strehim. Jo pak lojtarë kanë mbetur pa ekip dhe pa kontratë, madje në mënyrë të papritur. Disa prej tyre janë të destinuar të gjejnë strehim gjatë sezonit, të tjerët, megjithatë, do të detyrohen të qëndrojnë duke pritur. Ne po ju njohim me listën e lojtarëve më të mirë, pa ekip, që mund të merren falas nga klubet e interesuara, edhe pas mbylljes së merkatos.

SULMUESIT

MEMPHIS DEPAY – VLERA 10 MILIONË EURO

Ndër sulmuesit luksozë të lirë është Memphis Depay. Ish-lojtari i “Colchoneros” është i lirë, pasi nuk luajti më së miri në sezonet e fundit me Atletico Madridin. Holandezi nuk shkëlqeu as në Kampionatin Europian me kombëtaren e tij dhe tani është gati të nisë një aventurë të re në moshën 30-vjeçare. Pasi iu tha “jo” dy klubeve të La Liga-s, 30-vjeçari mund të largohet drejt Brazilit, konkretisht te Corinthians.

ANTHONY MARTIAL – VLEN 10 MILIONË

Pas gati 10 vitesh te Manchester United, Martial duhet të fillojë sërish diku tjetër, ndoshta në një kampionat më të dobët. Merkatoja verore nuk i siguroi atij një fanellë të re për ta veshur, por Lyon dhe Besiktas mbeten shumë të interesuar për francezin. E vetmja pengesë e madhe mbetet paga e lartë. Një pengesë që po frenon edhe AEK të Athinës, edhe pse ende po punon për ta arritur “grushtin e shtetit”.

JUSUF JAZICI – VLERA 10 MILIONË

Lojtari turk është një njohës i vjetër i trajnerit të kuqezinjve, Paulo Fonseca, sepse ka luajtur për Lille deri sezonin e kaluar. Për këtë arsye emri i tij u lidh me “Djallin” gjatë verës, por pati vetëm thashetheme dhe asgjë konkrete.

Të tjerët e lirë

Në sulm, mes lojtarëve të lirë, pa ekip, gjejmë Choupo-Moting, i cili luajti për Bayern Munich; ashtu si Ivan Perisic, i liruar nga Dinamo Zagreb; Ben Yedder, sulmues i regjistruar te Monaco deri pak javë më parë. Më pas janë të njohurit e vjetër të Serie A si Ounas, Niang, Balotelli, Caputo, Destro, Joao Pedro. Të pranishëm në listë janë edhe Ishak Belfodil, Mariano Diaz e Stefan Jovetic.

MESFUSHORË

ADRIEN RABIOT – VLERA 35 MILIONË

Lojtari francez i dha fund aventurës me Juventusin në fillim të verës dhe është në kërkim të një ekipi. Ai po shijon pushimet e tij, me nënën Veronique në punë gjithmonë, në kërkim të pagave faraonike. Pas “jo” ndaj Milanit, Al Nasr i Cristiano Ronaldos mund t’i garantojë atij një “valixhe” me miliona. Vetë ylli portugez po shtyn për ta përfunduar operacionin dhe marrë ish-bashkëlojtarin e kohës së Juventusit.

DELE ALLI – VLERA 5 MILIONË

Sezonin e kaluar tek Evertoni, mesfushori anglez nuk është shkëputur plotësisht nga ish-skuadra e tij. Në fakt ai stërvitet me ta, klubi i ka kërkuar të qëndrojë, duke demonstruar megjithatë, para se të rikthehej, formën jo më të mirë fizike. Kjo si rezultat i pushimit të gjatë, pas operacionit në ijë, i kryer në janar 2024.

ANDRE GOMES: VLERA 10 MILIONË

Ish-mesfushori i Evertonit, 31-vjeçari Gomes, asnjëherë plotësisht protagonist me klubin anglez, nuk ka marrë ende ofertën e duhur nga një skuadër europiane. Alternativa e vetme për momentin është fluturimi drejt MLS.

Të tjerët e lirë

Në mesfushë, mes lojtarëve të lirë të shquar gjejmë ish-të njohur të Serie A si Pjanic, Candreva, pastaj Rafinha, Strootman, Alzate dhe Klaassen.

MBROJTËS

JOEL MATIP – VLERA 8 MILIONË

Ish-i i Liverpool-it, 33-vjeç, ka qenë një gur themeli i klubit anglez për tetë vite dhe përfaqëson një mundësi interesante. Shumë klube po pyesin nëse është rikuperuar nga një dëmtim i keq në gju. Lojtari është në kërkim të sfidës së fundit të madhe të karrierës së tij.

Të tjerët e lirë

Ndër mbrojtësit interesantë të lirë gjejmë Sergio Ramos, Aurier, Cedric Soares, Manolas, Djidji, Kurzawa, Soumaoro dhe ish-lojtarin e kuqezinjve, Kjaer.

PORTIERË

Keylor Navas dhe Loris Karius janë emrat më të njohur, pa kontratë. I pari ishte një hap larg Monza, i dyti do të donte të zbarkonte në Serie A. Ndoshta t’i bashkohej Comos, për të qenë pranë bukuroshes Diletta Leotta, gruas së tij. I lirë është edhe 37-vjeçari Benoit Costil, i regjistruar deri më 30 qershor me Salernitana.