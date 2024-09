‘Vëllai thirri ‘babi’!’V*rau me thikë vëllain e vogël dhe prindërit, 17-vjeçari rrëfen krimin me ftohtësi: Prindërit më panë, më thanë ‘rri i qetë’! I godita se më dhimbseshin

Detaje të tjera janë bërë të njohura nga dëshmia e 17-vjeçarit i cili ekzekutoi me thikë dy prindërit dhe vëllain e tij të mitur pak ditë më parë në Itali.

Në rrëfimin e tij, para paraburgimit, 17-vjeçari Ricardo ka përshkruar të gjithë natën e ngjarjes dhe mënyrën se si ka goditur familjarët e tij, duke nisur fillimisht nga vëllain i mitur.

“Ai që duhej të vrisja fillimisht ishte vëllai im. Ai ishte në shtrat, i kthyer në anën e majtë drejt dritares. Me goditjen e parë që i hodha në fyt, ai u zgjua dhe thirri “Babi”. Ia mbylla gojën dhe i dhashë më shumë thika”, ka treguar 17-vjeçari.

Siç tha ai, lëvizja e tij e radhës ishte të shkonte në dhomën e prindërve dhe të vriste ata, por nga britmat e të vëllait, ai është përballur me prindërit në derën e dhomës së tyre, teksa ata dilnin.

“Kishin ndezur dritën, unë isha përballë me thikën në dorë, më thanë të rri i qetë. Ata hynë me mua në dhomën e vëllait tim dhe unë i sulmova”, është shprehur ai.

Pas të vëllait, 17-vjeçari tregon se së dyti ai vrau nënën e tij, ndërsa i fundit që ra i vdekur nga goditjet me thikë ishte babai i tij, të cilin adoleshenti tregoi se e goditi me thikë kur ktheu shpinën për të parë se çfarë kishte ndodhur me fëmijën tjetër.

“E godita me thikë në qafë, se më dhimbsej”, tha ai.

Duke vazhduar përshkrimin e tij në një mënyrë që tregonte ftohtësinë absolute të asaj që kishte bërë, 17-vjeçari tha se për shkak se babai i tij “po vuante pas goditjeve në shpinë, e godita me thikë në qafë se më dhimbsej”. Edhe nënën time e godita sërish me thikë, sepse nuk doja që ajo të vuante më”.

Pasi vrau prindërit dhe vëllain e tij, 17-vjeçari i tha policisë se e fshehu thikën nën jastëk dhe megjithëse mendimi i tij i parë ishte të zbriste në katin e poshtëm dhe të thërriste për ndihmë, ai u kthye në dhomë dhe mbylli sytë ndaj asaj që kishte kryer.

Për sa i përket thikës që ka goditur familjarët e tij gjithsej 68 herë, ai ka shpjeguar se e ka mbajtur me një leckë që e kishte prerë nga një bluzë e zezë, duke shpjeguar se kështu do ta pastronte.

Ai sqaroi se megjithëse fillimisht kishte menduar të akuzonte nënën e tij, në fund zgjodhi t’ia kalonte babait fajin, por një version ky që nuk e bindi në asnjë moment policinë, pasi vrasësi 17-vjeçar nuk kishte asnjë shenjë konflikti.

Ricardo u tha oficerëve se fillimisht donte të vriste familjen e tij një natë para vrasjes “por nuk më pëlqente. Por vazhdova të mendoja për këtë për orët e ardhshme, derisa shpërtheva”.